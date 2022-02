Wrapeat pakt uit met oplossing voor brooddoos

Vijftien gemotiveerde leerlingen van Spes Nostra Kuurne hebben de Wrapeat bedacht, een milieuvriendelijke en herbruikbare lunchtas. De Wrapeat houdt niet alleen je lunch vers, je kan het zakje ook helemaal opengeritst gebruiken als onderlegger.

Sinds september vorig jaar zijn 15 leerlingen van het Spes Nostra Kuurne, na hun lesuren, de uitdaging aangegaan om een minionderneming uit de grond te stampen. Alhoewel de coronapandemie de supergemotiveerde leerlingen de afgelopen maanden reeds diverse keren parten speelde, zijn ze er toch in geslaagd een product te ontwikkelen dat wel eens voor heel wat mensen de oplossing kan bieden.

“Iedereen onder ons kent ongetwijfeld het bekende probleem met de brooddoos die na het middagmaal, alhoewel hij leeg is, toch nog zijn volume blijft behouden”, opent gedelegeerd bestuurder Juna Denoulet (17), “Gezien we ook zelf vertrouwd zijn met dit probleem, zette dit ons aan het denken, wat resulteerde in de Wrapeat.”

Oprolbare lunchtas

“Ons product zou ik omschrijven als een lunchtas waarin jouw lunch vers blijft en die kan opgerold worden als deze leeg is. Daarnaast is de lunchbag vervaardigd in een afwasbare stof, waardoor deze na gebruik volledig kan afgewassen worden. De rits zorgt er dan weer voor dat de Wrapeat op het ogenblik van de lunch volledig opengeritst kan worden en zo omgevormd wordt tot onderlegger.”

Voor de vervaardiging van de Wrapeat gaat de minionderneming in zee met maatwerkbedrijf ’t Veer uit Menen dat ruim 600 mensen met een beperking tewerkstelt. “Aan ons uiteindelijke eindproduct gingen een drietal prototypes vooraf, die telkens werden onderworpen aan diverse tests”, vult gedelegeerd bestuurder Yannick Foulon (17) aan.

“De meesten onder ons volgen een economische richting maar in ons team is ook een wetenschapper terug te vinden. Zo heeft iedereen zijn specialiteit. Daarnaast zorgt minionderneming Wrapeat er tevens voor dat we zo facetten van medeleerlingen ontdekken die we eerder nog niet wisten van hen.”

“Door de coronapandemie is ons product aan de man brengen iets moeilijker. Kerstmarkten werden afgeblazen zodat we heel wat inkomsten niet konden genereren. Maar dit schrikt ons niet af. Sinds midden januari zetten we volop in op de verkoop van ons product. Dit doen we onder meer via de sociale media (wrapeat.be) of via onze eigen website. We lieten eveneens visitekaartjes aanmaken met daarop een QR code om zo de nieuwsgierigheid van potentiële kopers te wekken en ook op school lieten we reeds brieven verspreiden om ons product in de kijker te plaatsen.”

Drie kleuren

De vijftien ondernemers in spe hopen alvast met hun commerciële campagne zoveel mogelijk mensen te bereiken. De Wrapeat is verkrijgbaar in drie kleuren: okergeel, turquoise en donkergrijs, waarvan de binnenkant steeds zwart is. De Wrapeat kost 17,5 euro per stuk en is onder meer te verkrijgen via www.wrapeat.be. (BRU)