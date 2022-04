Wouter Dubois en Brecht Carton inspireren bezoekers in Wevelgem

In renovatiebedrijf Reno De Luxe inspireert Wouter Dubois zijn bezoekers met ideeën over hoe hun interieur er zou kunnen uitzien. Nu nodigt Wouter lokale kunstenaars uit om in dat interieur hun kunstwerken tentoon te stellen, een uitnodiging waar Brecht Carton graag op inging.

Wil je ideeën opdoen voor je nieuwe keuken, badkamer of slaapkamer, dan kan je terecht in het pand in de Roeselarestraat waar voordien Buropa gevestigd was. Daar huist nu renovatiebedrijf Reno De Luxe, zaakvoerder Wouter Dubois (43) noemt het graag zijn Experience House.

“Hier kan je zien en ervaren wat de mogelijkheden zijn om je huis in te richten. De keuken die je hier ziet, is eigenlijk vier keukens in één. Overal zitten details die je niet zou verwachten in een ogenschijnlijk gewoon interieur.”

De ruimtes zijn tot in de kleinste gaatjes opgevuld met spitsvondigheden, zo steekt in de trapgang een wijnkelder verscholen. De showroom is een lust voor het oog en verrast keer op keer, zeker bij een rondleiding door Wouter. Toch ontbrak er nog iets, meende hij.

Inspireren met kunst

“Een interieur moet ook aangekleed worden”, legt Wouter uit. “Dat kan bijvoorbeeld met planten of foto’s, maar dat kan ook met kunst. De showroom inspireert de bezoekers hoe hun interieur er kan uitzien, maar ik wilde ze ook laten zien hoe kunst in dat geheel een plaats kan krijgen. Ik deed een oproep naar lokaal kunstenaarstalent en Brecht nam haast meteen contact met mij op.”

Brecht Carton (42) is leerkracht beeld in scholengemeenschap Scholen a/d Leie en de gedreven kracht achter het kunstenaarscollectief SYL (Support Your Locals). “Ik hoefde inderdaad niet lang na te denken”, aldus Brecht. “Het is een heel ander gegeven als je je werken in een interieur kan tentoonstellen, in plaats van in een kunstgalerij. Het is een wisselwerking, klanten van Wouter ontdekken mijn werk, en publiek dat naar de tentoonstelling komt ontdekt het interieur van Wouter.”

“De komende drie maanden zal ikzelf tentoonstellen, tegen het paasweekend zullen er een elftal werken staan of hangen. Na de eerste maand komt er een andere kunstenaar bij, daarna zien we wel. Het is steeds de bedoeling dat het werk past in het interieur, natuurlijk.”

Podium

De twee creatievelingen hebben alvast ideeën zat om van het Experience House iets unieks te maken. In het bovenste verdiep, de Loft, waar de vroegere eigenaars woonden, is een podium. Ook daar willen ze iets mee doen. Het is sowieso de bedoeling dat er in de toekomst wisselend werk van kunstenaars te bewonderen valt.

Maar eerst stelt Brecht Carton, ook gekend onder zijn kunstenaarsnaam C-ARTon, tentoon. Het is de bedoeling dat er in de nabije toekomst een vernissage wordt georganiseerd.

(SL)