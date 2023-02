Wout wordt het gezicht van Joliin Ingelmunster

Vanaf 1 juli zal Wout Uyttenhove de zaak Joli in de Gravinnestraat in Ingelmunster runnen in plaats van Martine Veys en Filiep Masselin, die na vele jaren inzet met pensioen gaan. Wout is de zoon van Bart en Nele Uyttenhove-De Laere van Den Bockor, op de hoek van de Brugge- en de Weststraat. Het echtpaar kocht de vroegere slagerij Wim in de Bruggestraat.

Bart (44) groeide op in Meulebeke en studeerde af als timmerman aan het VTI Tielt. Hij werkte vijftien jaar bij de firma Harinck in Wielsbeke. Door rugproblemen volgde hij een cursus bij Syntra West in Roeselare, waarna hij enkele jaren verkoper van keukens was.

Nele (40) – afkomstig van Pittem behaalde een bachelor financiën-verzekeringen aan Hantal Kortrijk. Ze werkte tot in mei 2019 als dossierbeheerder bij de CM in Roeselare. Vroeger kwamen Bart en Nele wel eens iets drinken bij Luc Savels en Dorine Vanneste in Het Gravenhof. In april 2016 zochten Luc en Dorine een overnemer. Bart besloot te stoppen met zijn job. Samen met zijn broer Koen nam hij de zaak over en ook de partners werkten mee in het café.

In 2019 haakte Koen af wegens zijn gezinssituatie. Sindsdien staat Nele bij haar man achter de tapkast. In juni studeert hun 18-jarige tweeling Seppe en Wout af. Momenteel is Seppe nog bezig met zijn stage als kelner bij Caffien en volgt hij les in het CLW (Centrum Leren en Werken) in Roeselare. Wout volgt het zevende jaar meester-patissier aan Ter Groene Poorte in Brugge.

Krantenronde

“We kochten slagerij Wim aan om er zelf te wonen. Nu wonen we nog in Meulebeke. We willen dichter bij ons café zitten. Na zeven jaar dit café te runnen, amuseren we ons hier in de Brigandsgemeente. We kennen hier al zoveel toffe mensen en maakten hier al veel vrienden. We waren al een tweetal jaar op zoek naar een woning in Ingelmunster, dichtbij het café. Slagerij Wim is dus ideaal gelegen, want die woning ligt op wandelafstand van ons café”, zegt Bart.

“In de paasvakantie verhuizen we van Meulebeke naar onze nieuwe woning in de Bruggestraat. Ons huis in Meulebeke is al verkocht.”

“Joli huren we van Tine en Nico. In juli gaan de huidige huurders Filiep en Martine met welverdiend pensioen.”

“Vanaf dan zal Wout de krantenwinkel openhouden, met hulp van één van ons. Wat er met de krantenronde zal gebeuren, moeten we nog bekijken”, vertelt Bart. Wout pikt in: “In juli begin ik, maar vooraf ga ik natuurlijk al helpen, kwestie van mij een beetje in te werken.”

Seppe zal zich ondertussen verder ontplooien tot jongste cafébaas van Ingelmunster. Seppe zal dus in het café werken. “We gaan even vlinderen”, lacht Bart.

“Ook ik zal wel eens van het café naar de krantenwinkel verhuizen. Als we alle vier álles kunnen en eens kunnen afwisselen, is dat prima en zal het ook leuk werken zijn. We wonen dan ook dichtbij. Dat is goed voor wie van ons vroeg moet opstaan of laat naar bed gaat. Alles ligt op wandelafstand van elkaar. We hebben daar binnen ons gezin lang over gepraat, maar de puzzel valt nu perfect in elkaar. Beide zaken blijven dus in hun huidige vorm bestaan.”

Lotto gewonnen?

Bart gaf toe dat er veel verhalen de ronde doen. Ook wij hoorden vertellen dat de zoon als patissier met een eigen zaak start in hun woonst in de Bruggestraat, waar vroeger de slagerij te vinden was. We hoorden ook zeggen dat de krantenwinkel zal verhuizen van de Gravinnestraat naar de vroegere slagerij in de Bruggestraat. “Heb je nog niet gehoord dat we de Lotto wonnen? Ook dat kregen we al te horen”, zucht Nele.

Bart pikt in: “Luister, de krantenwinkel zit daar goed, met er rechtover de parking van het Marktplein. Deze zaak is echter eigendom van Tine en Nico. Als de eigenaars in de toekomst het pand zelf willen gebruiken, dan moeten we daar een oplossing voor zoeken maar daar is nu totaal geen sprake van. En wie weet experimenteert Wout wel eens met een gebakje en verkoopt hij dat in de Joli, maar het is totaal niet onze bedoeling om van de krantenwinkel ook een patisserie te maken.”

Pieken en dalen

Alle wegen leiden naar Den Bockor. Niet enkel dorpsgenoten, maar ook heel wat mensen uit de regio houden halt aan het café. Sinds zaterdag 8 mei 2021 is Den Bockor zelfs dubbel zo groot geworden, aangezien de brouwerij als eigenaar ook de hoekwoning of de vroegere In Den Gouden Leeuw erbij nam en van deze zaak dus één geheel maakte.

“Sinds corona is het werken met meer pieken en dalen”, zegt Bart. “Veel minder mensen komen na het werk een pintje drinken. Dat komt natuurlijk ook door de vele alcoholcontroles. Als cafébaas moet je nu veel meer zelf organiseren, zoals een kaarting, iets rond de Club Bruggevrienden, Forza Lampaert… En daar komen de mensen dan wel op af. Je moet er dus meer voor doen, maar je hoort me toch niet klagen”, besluit Bart met een knipoog.

