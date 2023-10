Wout van Aert en Sarah De Bie investeren in Harelbeekse kaarsproducent

Wielrenner Wout van Aert en Sarah De Bie investeren in Mon Dada. Dat is het Harelbeekse kaarsenbedrijf van Pauline D’Haenens. “We zijn klaar voor de volgende stappen. Mon Dada 2.0 is geboren”, vertelt Pauline trots.

In 2019 startte Pauline D’Haenens uit Moen, een deelgemeente van Zwevegem haar eigen bedrijf vanuit New York City. Haar werkvisum werd niet meer verlengd door de Trump-administratie en toen kwam ze met het idee om zelf met een eigen bedrijf kaarsen te maken. En zo werd Mon Dada geboren, een Belgisch merk van plantaardige handgemaakte kaarsen in potten van beton of keramiek.De kaarsen worden verkocht in 40 landen. Maar Pauline wil nog een stapje verder gaan met het Harelbeekse bedrijf Mon Dada. “De afgelopen maanden heb ik veel inspiratievolle mensen mogen ontmoeten, die geïnspireerd zijn in mijn verhaal en bedrijf. Dankzij Wout, Sarah en Bruno ben ik er volledig van overtuigd dat we een fantastische toekomst toekomst tegemoet gaan en klaar zijn voor de volgende stap.”

Nieuwe investeerders

De afgelopen maanden waren er verschillende gesprekken tussen Wout van Aert, zijn vrouw Sarah De Bie en Pauline. “We waren al een tijdje geïnteresseerd in Mon Dada en ook verliefd op het product”, vertelt Wout Van Aert. “De handgemaakte kaarsen zijn uniek en het zorgt een authentieke en gezellige sfeer thuis. Onze liefde voor het product had ons al overtuigd voor deze investering, maar na onze ontmoeting met Pauline waren we helemaal zeker van ons stuk. We willen een deel uitmaken van dit succesverhaal als stakeholder.”

Samen met Bruno Descamps, CEO van het Deerlijkse parketbedrijf Lamett en co-investeerder van Mon Dada werd er een plan voor de komende jaren opgesteld. “De eerste gesprekken met Pauline brachten me opnieuw naar de dromen en ambities, die we hadden bij de start van onze samenwerking. We willen met Mon Dada naar een hoger niveau. De passie, die Pauline voor haar product heeft is ongezien en we zijn dan ook erg blij dat we samen met haar kunnen verder werken.”