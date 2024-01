Wout Goderis opent Cowcompany in voormalige Aveve in Izenberge: “Unieke kans om bedrijf verder uit te bouwen”

Op de plek waar Patriek Hauspie en Trui Wemaere 35 jaar hun agrarisch centrum met winkel hadden, is nu Goderis Cowcompany gevestigd, het bedrijf van Wout Goderis uit Leisele. Hij is gespecialiseerd in klauwverzorging bij runderen en verkoopt ventilatiesystemen voor in de stal. “Deze locatie is een unieke kans om mijn bedrijf verder uit te bouwen”, zegt de ondernemer.

Wout Goderis (33) is de zoon van de goed gekende dierenarts en veehouder Marc Goderis (64) uit Leisele. Als opgroeiende jongen toonde hij al interesse in de boerderij en praktijk van zijn vader, en veel meer dan zijn broer en zus was hij mee op de baan. Wout studeerde ook een aantal jaren diergeneeskunde. Hij maakte de studie niet af, maar vond uiteindelijk wel zijn passie in klauwverzorging.

“Mijn vader was nauwelijks afgestudeerd toen hij zich al een klauwverzorgingsbox aanschafte”, gaat Wout terug in de tijd. “Om de poten van de eigen runderen op de boerderij van zijn ouders te verzorgen. Door manueel aan de wrange te draaien, ging de poot van het dier omhoog en kon mijn vader zien wat het probleem was. Als kind heb ik dat tafereeltje dikwijls aanschouwd (glimlacht). Het is uiteindelijk in die branche dat ik mij heb gespecialiseerd.”

Zere poten

“Het is een eerder specifieke branche, waarin ik tien jaar geleden wel toekomst zag. Bedrijven werden groter en intensiever, dierenwelzijn werd gaandeweg belangrijker – en terecht! Vroeger kwam de dierenarts in geval van klauwproblemen vaak pas in beeld als er een probleem was; abcessen en dergelijke meer. Tegenwoordig werken we om erger te voorkomen niet enkel curatief maar ook preventief. Een koe met zere poten zal een impact hebben op de melk- en vleesproductie. Een volle vloer is het best voor de runderen, maar afhankelijk van de stalvloer is het aan te raden om twee à drie keer per jaar de klauwen na te zien. Ik vergelijk dat met het onderhoud van je wagen: wie naar niets kijkt, riskeert plots met een groot probleem te zitten!”

Leerschool Amerika

Vader en zoon Goderis trokken uiteindelijk naar Amerika om kennis te maken met de nieuwste en meest moderne technieken van klauwverzorging. Wat voor hen van toepassing kon zijn, brachten ze mee naar België.

“Al wat we verkopen of gebruiken, wordt eerst getest in het bedrijf van papa”

“Amerika was een goede leerschool”, vertelt Wout. “Papa en ik zijn daar meerdere keren geweest en men is daar uitgerust met de modernste installaties om zo efficiënt en diervriendelijk mogelijk te werken. Ik heb daar mijn ogen uitgekeken. We hebben er bedrijven bezocht van vijfduizend tot tachtigduizend koeien! In België zien we geen bedrijven van dergelijke omvang, maar ook ik ben uitgerust met de modernste installaties. Met vijf verzorgingsboxen ben ik erop voorzien om op vrij korte tijd heel wat dieren te kunnen zien. Van Alveringem tot heel Vlaanderen, Wallonië en zelfs Noord-Frankrijk ga ik aan huis. Of onze dienstverlening duur is? Wel, de boer betaalt per rund. Maar ik herhaal: dit is een investering in dierenwelzijn en kwaliteit van melk en vlees.”

Ruimte

Wout en zijn vriendin Stefanie De Spiegeleer vertellen dat ze al geruime tijd op zoek waren naar ruimte, voor zichzelf om te wonen, en voor al hun materiaal en producten om binnen te zetten. Het was een moeilijke zoektocht. Toen Trui Wemaere na het overlijden van haar man Patriek de site van Aveve in Izenberge te koop stelde, wist het jonge koppel dat dit een unieke kans was. Trui en haar kinderen hoopten trouwens ook vurig een jonge ondernemer te vinden.

“De vroegere winkelruimte is nog te huur voor winkel of depot”, zegt Wout. “Maar alle loodsen worden ondertussen benut. Zelfs mijn vader heeft hier zijn bureau en apotheek geïnstalleerd. De locatie is uitstekend gelegen, niet ver van de N8. Dit is een mooie kans om mijn bedrijf te doen groeien. Ik doe dit niet alleen en zoek altijd medewerkers die even gepassioneerd zijn als ikzelf. Ook bijzonder aan onze manier van werken is dat al het materiaal waarmee hier gewerkt wordt en al wat hier verkocht wordt, eerst op het bedrijf van mijn vader wordt uitgetest en goedgekeurd. Ons concept is in die zin uniek en compleet. Mijn vader en ik staan met beide voeten in de realiteit, en dat is heel fijn werken.”