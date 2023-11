Wordt Bel&Bo de eerste Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen? “Band met onze werknemers en onze klanten is prioriteit”

Eind november wordt er naast de traditionele Ambassadeur van West-Vlaanderen voor het eerst een onderneming bekroond. De Krant van West-Vlaanderen, de provincie, Radio2 en Focus-WTV zoeken samen naar een ‘Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen 2023’. De bekende winkelketen Bel&Bo uit Deerlijk mag het lijstje genomineerden vervoegen. “We zijn een familiebedrijf in hart en nieren. Niet alleen door onze familie, maar ook in de winkels zelf werken moeders en dochters vaak samen”, zegt operations manager Charlotte Delfosse.

Bel&Bo is na dertien jaar een bekende naam in de Belgische modewereld. “Maar het bedrijf op zich bestaat natuurlijk al veel langer”, vertelt operations Manager Charlotte Delfosse. “Mijn grootvader André Delfosse startte in de jaren ‘60 met de productie van bovenkledingstukken. Omdat er nog stock over was, werd er een fabriekswinkel opgericht.”

“Vandaag zijn we uitgegroeid tot een echte modeketen met 95 winkels in België en ongeveer 600 werknemers”

“Dat liep zodanig vlot dat er winkels bijkwamen om die stock samen met andere kledij en nog enkele andere dingen, zoals huishoudlinnen, onderhoudsproducten en snoep te verkopen. Daarna heeft mijn vader Michel Delfosse het kledingaanbod uitgebreid en werd de rest afgebouwd. In 2010 werd het familiebedrijf hervormd tot de modeketen Bel&Bo. Vandaag hebben we 95 winkels in België met ongeveer 600 werknemers.”

Bel&Bo, met het hoofdkantoor in Deerlijk, is een familiebedrijf in hart en nieren. “Zelf ben ik gestart op de aankoopafdeling en doorgegroeid in de sales naar operations manager”, legt Charlotte uit. En Pauline Delfosse, de jongste dochter, is sinds drie jaar ook actief in het bedrijf bij de aankoop. “Zo blijft het bedrijf in onze familie. Maar we zijn niet alleen een familiebedrijf in eigendom. Er zijn ook veel moeders en dochters, of broers en zussen die samen bij ons werken. Die onderlinge sterke band voel je bij ons dus ook op de werkvloer.”

Wie is Bel&Bo? – CEO: Michel Defosse – Aantal werknemers: 590 – Jaaromzet: 76 miljoen euro in 2022 – Genomineerd omdat Bel&Bo dit jaar tweede werd in de verkiezing ‘Beste werkplaats in België’ in de categorie voor bedrijven met meer dan 500 werknemers.

Goede werkplek

“Die sterke band proberen we door te trekken naar al onze werknemers. We namen al verschillende keren deel aan de wedstrijd Great Place to Work. Dit jaar behaalden we de tweede plaats bij de bedrijven met meer dan 500 werknemers”, gaat Charlotte verder.

“We zijn met veel collega’s, maar bij ons voelt dat niet zo groot aan. Interne communicatie is heel belangrijk, dat doen we zo open mogelijk en we zien wel dat dat geapprecieerd wordt. Regelmatig organiseren we ook een infomoment per regio. Eén keer per jaar organiseren we een groot evenement, onze eigenste Bel&Bo Fashion Night, waar iedereen samenkomt en er ook een modeshow wordt gegeven met de nieuwe collectie.”

“Iedereen bij ons werkt mee met de voeten in de modder, allemaal op gelijke voet”

“Het is voor ons heel belangrijk dat zowel werknemer als klant het familiale karakter aanvoelt. We willen mode brengen met een hart voor mensen. Daarom is Bel&Bo heel bereikbaar en toegankelijk en geen high fashion. Het is mode met een passie voor iedere dag én met persoonlijk advies. Achter onze naam schuilt een bedrijf met een ziel.”

“Het nieuws dat we genomineerd zijn, is nog niet goed doorgedrongen bij ons. Natuurlijk zijn we zeer fier, want ook al zijn we sterk gegroeid en hebben we winkels in heel Vlaanderen, onze wortels blijven verankerd in West-Vlaanderen. En dat zie je hier duidelijk: iedereen werkt mee met de voeten in de modder. Van de ceo tot de jobstudent, eigenlijk staat iedereen op gelijke voet”, besluit Charlotte.

Collectie met Think Pink

Bel&Bo werkt al langer samen met Think Pink, de vzw die strijdt tegen borstkanker. “Al een lange tijd verkopen we de bekende lintjes in onze winkel. Maar sinds vorig jaar hebben we ook een eigen collectie nachtgoed, gericht op borstkankerpatiënten. Twee van onze collega’s hebben zelf ook borstkanker gehad en we merkten dat de noden voor nachtgoed toch wat anders zijn bij borstkankerpatiënten. Zij hielpen dan ook uit eigen ervaring mee bij het ontwerpen van de collectie. Zo konden we opnieuw een deel van de opbrengst schenken aan Think Pink”, besluit marketing manager Isabelle Van Meirhaeghe.