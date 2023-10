Woppaaaa opent de deuren in leegstaand stationsgebouw

Al een hele tijd zag men op verschillende locaties in de stad positieve boodschappen van Woppaaaa verschijnen. Dat zorgde ervoor dat inwoners nieuwsgierig waren en onlangs kwam men eindelijk te weten wat Woppaaaa nu is.

Woppaaa is de eerste shop in zijn soort die in het kader van de sociale invulling past die de NMBS aan zijn leegstaande stations wil geven. Het initiatief voor de shop komt vanuit Indigo Koekelare van sociaal ondernemer Annelies Jonckheere. De medewerkers zijn mensen met een afstand tot werk, die door een fysieke of mentaal moeilijke periode gaan en zo een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt nodig hebben. Het is een sociale tewerkstellingsplaats.

“Bij ons kan men terecht voor de Woppaaaa-producten zoals koffie, snoepjes, chocolade, pralines en chips waar een positieve boodschap aan verbonden is. Er zijn ook dagschotels, broodjes, slaatjes en dranken te koop. Alles kan men hier te plaatse opeten en indien nodig opwarmen. Er is ook koffie on the go, worstenbroodjes, soep en dergelijke te koop. Daarnaast is er ook de automatenshop in samenwerking met LEADER, waarin onze Woppaaaa-producten met positieve boodschap, maaltijden, broodjes, dranken enzovoort kunnen aangekocht worden”, vertelt sociaal ondernemer Annelies Jonckheere.

“Er zullen in de automatenshop een 20 à 40 verschillende verse maaltijden worden aangeboden. Onze shop wil vooral een sociale ontmoetingsplaats zijn waar mensen samen iets kunnen eten, een kop koffie of soep kunnen nemen en ondertussen een praatje maken. Onze medewerkers zijn variabel. We kijken naar hun talenten en kijken ook wie wanneer kan komen.”

Ontmoetingsplaats

De Woppaaaa-shop is iedere werkdag open van 7 tot 17 uur. Het is de bedoeling om de automatenshop 24/24 en 7/7 open te houden, maar dit kan nog aangepast worden naargelang de omstandigheden in de stationsbuurt. “Het is onze hoop om ook met de handelaars in de stationsomgeving te kunnen samenwerken en zo een positieve vibe te brengen in deze buurt”, besluit Annelies Jonckheere. (ACK)