Woonzorgnetwerken Vincenthove en Open Kring gaan fusioneren: “De visie is er, de naam volgt”

Op 1 januari 2022 worden de Woonzorgnetwerken Vincenthove uit Roeselare en Open Kring Ardooie één organisatie. Hieraan is heel wat denkwerk en voorbereiding aan vooraf gegaan. “Zo is het belangrijk dat de medewerkers van beide organisaties betrokken worden in het bepalen van onze gemeenschappelijke waarden”, zegt directeur Renaat Lemey van de VZW Open Kring.

Met dit voor ogen kwamen de medewerkers van beide wzc’s op een verrijkende bijeenkomst samen. “Tijdens een denkdag voor onze medewerkers kwamen de gemeenschappelijke waarden die wij nastreven naar voor. Ideeën en waardevolle verhalen uit de werkingen werden gedeeld. Zo konden we concluderen dat vriendelijkheid en respect in de beide woonzorgcentra hoog aangeschreven worden. Belangrijk is dat de bewoners en de medewerkers kunnen zijn wie ze echt zijn en dat de medewerkers met enthousiasme en veel goesting komen werken”, vertelt directeur Lemey.

De bewoners en hun familieleden zijn eveneens een belangrijke actor in dit verhaal, dus werden ook zij gehoord om hun mening en suggesties kenbaar te maken op een gestructureerde wijze. “Aan de hand van getuigenissen door bewoners en familieleden werd er een open discussie gevoerd. Bewoners hechten veel belang aan de verbondenheid met andere bewoners. Ze wensen vooral dat het gewone leven zoveel mogelijk verder zijn gang kan gaan. Dit kan bijvoorbeeld door zelf keuzes te mogen maken op vlak van maaltijden en activ teiten.”

Werkgroep

Een werkgroep gaat nu met deze resultaten verder aan de slag. Zo kan de nieuwe visie en missie uitgetekend en uitgeschreven worden. “Rekening houdende met deze waarden zal er binnen afzienbare tijd een nieuwe naam gekozen worden voor het samenwerkingsverband binnen onze regio tussen de twee woonzorgcentra”, aldus directeur Renaat Lemey.

(JM)