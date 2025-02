Woonmaatschappij Elan investeert in nieuw kantoor

Woonmaatschappij Elan heeft, samen met politiezone Mira, de gebouwen van de voormalige medische dienst en laboruimte van Bekaert, aangekocht. Op deze locatie wordt een nieuw kantoor ingericht.

Na de succesvolle fusie van Eigen Haard Zwevegem en Eigen Gift Kuurne tot Woonmaatschappij Elan in 2023 was er dringend behoefte aan extra kantoorruimte. “Momenteel werkt het team van 27 medewerkers in een beperkte ruimte samen, wat niet zo comfortabel is”, stelt algemeen directeur Nele Vandaele.

“De aangekochte gebouwen zullen volledig gestript en gerenoveerd worden volgens de hedendaagse normen. Het nieuwe kantoor zal zorgen voor een verdubbeling van de kantooroppervlakte en biedt ruimte voor centralisatie van algemene diensten, archieven en stockage. Ook het ontvangen van huurders en kandidaat-huurders zal in comfortabelere ruimtes kunnen gebeuren”, aldus nog Nele Vandaele.

De keuze voor de Blokkestraat blijkt een weloverwogen beslissing te zijn. “De locatie is uitstekend bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de wagen en biedt het voordeel van de nabijheid van de gemeentediensten, de politie als het OCMW”, voegt Nele Roobrouck, voorzitter van de Raad van Bestuur eraan toe.

Men benadrukt wel dat ook het kantoor in Kuurne zal behouden blijven als contactpunt en er zitdagen georganiseerd worden in verschillende buurten en deelgemeenten. Zo wil men maximaal bereikbaar zijn voor iedereen.

Nodige procedures

Een effectieve verhuis naar het nieuwe kantoor is wel nog niet voor morgen. “Eerst moeten de nodige openbare procedures worden doorlopen, zoals de aanstelling van een architect, het verkrijgen van de vergunningen en de aanbesteding van de werken. Maar één ding is wel zeker: de ingebruikname van de nieuwe kantoren zal niet onopgemerkt voorbijgaan”, besluit Nele Vandaele.