WONDR Care opent eerste pop-upwinkel in The Box Oostende

Van 1 december 2021 tot en met 2 januari 2022 opent WONDR Care tijdelijk een fysieke winkel op de Alfons Pieterslaan 57 te Oostende. Met de pop-upstore wil het bedrijf de alledaagse consument op een ontspannen manier laten kennismaken met ecologische en gezonde doucheproducten.

Het instapklaar ‘plug and play’ handelspand van The Box Vlaanderen en het Economisch Huis Oostende biedt WONDR Care de kans om 100 procent te focussen op hun concept. Zonder te veel zorgen testen startende of e-ondernemers er hun winkelconcept uit in een volledig uitgerust pand.

Voor het eerst sinds zijn oprichting in 2021 zal de snelgroeiende start-up WONDR Care een fysiek verkooppunt openen op de Alfons Pieterslaan 57 in Oostende. Een maand lang zal de winkel zijn deuren openen om het grote publiek kennis te laten maken met het concept van low-waste badkamerproducten. Aan de hand van de tijdelijke winkel wil WONDR Care aandacht wekken voor trendy, gezonde en milieuvriendelijke verzorgingsproducten.

“Met de pop-upstore willen we vooral het WONDR-verhaal doortrekken. Deze stap biedt ons de mogelijkheid om onze passie voor gezonde en milieuvriendelijke producten niet enkel online, maar ook fysiek door te geven. Kennismaken met gelijkgestemde mensen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen zonder in te boeten op comfort is daarbij een groot pluspunt”, voegt Tibbe Verschaffel, oprichter van WONDR Care, toe.

Naast duurzaamheid, zal de fysieke winkel ook in het teken staan van gezonde cosmeticaproducten. Gezond voor de planeet is belangrijk, maar gezond voor het lichaam is minstens even belangrijk volgens de jonge wetenschappers achter het bedrijf WONDR. Bezoekers zullen de producten zelf kunnen ontdekken in een origineel ingerichte winkel met aandacht voor creativiteit en ontspanning. “Met onze pop-upstore willen we aantonen dat gezonde cosmetica aantrekkelijk kan zijn. Zo bieden we aan jong en oud een makkelijke manier aan om de overstap naar plasticvrije doucheproducten te maken”, aldus Verschaffel.

Schepen van Ondernemen, Charlotte Verkeyn, is tevreden met het succes van een concept als The Box in Oostende: “We zijn erg blij deze veelbelovende start-up fysiek te ontvangen op de Oostendse Alfons Pieterslaan. Via het concept van The Box Vlaanderen biedt het Economisch Huis Oostende kansen aan startende ondernemers.

Tijdens heel de maand december zal WONDR Care bovendien producten schenken aan goede doelen. Elke klant in de winkel of op de website zal daar zijn steentje aan kunnen bijdragen. Bij elke aankoop zal WONDR Care één WONDR bar doneren aan mensen in armoede. Op die manier hoopt het bedrijf iedereen een warme kerstperiode te bezorgen.