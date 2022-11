Wintermarkt met unieke producten in loods van Beeusaert Woonwinkel in Lichtervelde: “Je vindt hier cadeautips in overvloed”

Wellicht lijkt het nog veraf, maar de kerstperiode komt er weer aan. November is dan ook het ideale moment om cadeautjes in te slaan. Op de Wintermarkt op 11 november van 13 tot 21 uur in de loods van Beeusaert Woonwinkel vind je maar liefst 21 standhouders terug, meer dan keuze genoeg dus.

Mathias Beeusaert (30) van Beeusaert Woonwinkel in de Ketelbuiserstraat 35 organiseert voor de tweede keer een Wintermarkt. Mathias begon enkele jaren geleden met het opkopen van oude meubelen om deze in een nieuw jasje te steken en terug te verkopen. “Ondertussen is dit uitgegroeid naar een winkel met nieuwe meubelen, decoratie en verlichting die wekelijks open is op zaterdag,” vertelt Mathias.

Naamsbekendheid

“Naamsbekendheid creëren is geen evidente zaak”, zegt Mathias. “Vandaar organiseer ik dit gezamenlijk event waarbij andere zelfstandigen hun producten in een gezellig kader kunnen promoten, verkopen of hun bereik vergroten. Een evenement waarbij iedereen zijn familie, vrienden, kennissen kan uitnodigen. Met de kerstperiode in aantocht is de Wintermarkt de ideale manier om de bezoekers een idee te geven van de sfeer en gezelligheid die we willen uitstralen. Het is de perfecte gelegenheid om cadeautips op te doen. Als we allemaal samen reclame maken, bereiken we veel meer mensen. Een zaak opstarten is niet evident, daarom wil ik anderen hierbij steunen.”

“Handgemaakte juwelen, kaarsen, decoratie, zelfgemaakte kleren, er is voor iedereen wel iets”, gaat Mathias verder. “De Houtlandse Brouwers komen langs, die hun zelf gebrouwen bieren degusteren aan de bezoekers en ze verkopen per fles. Julie Dedrie, die in Veurne het kasteel samen uitbaat met haar moeder, zal de bar verzorgen. Er is een barbecue voorzien door Wouter Declerck en Lien Lambregt. Dit koppel werkt samen in de slagerij van Lien haar ouders in De Panne.”

Creativiteit

“De meeste deelnemers zijn zeer creatief en verkopen unieke producten die je in een gewone winkel niet kan vinden”, aldus Mathias. “Daarom hebben ook de meeste producten een verhaal. Veel artikelen van deelnemers worden ook gemaakt op aanvraag. Heb je een leuk idee, maar kan je dit nergens vinden, dan zal een deelnemer van de Wintermarkt je zeker kunnen helpen. Velen onder hen hebben een webshop, maar geen fysieke winkel. Daardoor is de Wintermarkt de uitgelezen plaats om met hun producten eens buiten te komen. Uiteraard is Beeusaert Woonwinkel ook open die dag.”

Op het facebook evenement Wintermarkt 2022 vind je de deelnemers terug.