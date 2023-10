Winstalarm bij Barco door uitblijvend herstel in China

Barco stelt de verwachtingen voor zijn financiële resultaten dit jaar opnieuw naar beneden bij. Herstel in China blijft uit en dat weegt op de resultaten, zegt het technologiebedrijf uit Kortrijk.

Barco maakt onder meer cinemaprojectoren en videoschermen voor de entertainmentsector, systemen voor zakelijke videoconferenties en beeldvormingstoestellen voor ziekenhuizen. Het levert die technologie over de hele wereld.

Economie in China

Het derde kwartaal bracht “minder gunstige marktomstandigheden”, zegt het bedrijf. De omzet kwam uit op 229,6 miljoen euro, een daling met 12 procent tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over de eerste negen maanden van het jaar gerekend loopt de omzet wel nog 2 procent voor.

De omzet van de Healthcare-afdeling (gezondheidszorg) daalde met 27 procent tegenover vorig jaar. Barco wijt dat aan het langzamer dan verwachte economische herstel in China.

Verwachtingen bijgesteld

De marktomstandigheden dwingen het management de verwachtingen bij te stellen. Barco gaat nu uit van een omzet in 2023 die in lijn ligt met die van vorig jaar. Drie maanden geleden dacht het bedrijf nog een groei tussen 5 en 10 procent te kunnen boeken. In het begin van het jaar was de groeiprognose zelfs nog 10 à 15 procent. De ebitda-marge zou uitkomen “rond 14 procent” in plaats van “meer dan 14 procent”.

De fundamenten blijven wel intact, benadrukt het management. De focus ligt op het winnen van marktaandeel, kostenbeheersing en verdere margeverbeteringen, luidt het. “Daarnaast blijven onze managementteams inzetten op de uitvoering van onze strategische initiatieven, met name onze roadmap voor nieuwe productintroducties en de operationele efficiëntie door middel van gerichte fabrieken.”