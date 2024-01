Winnende nummers van eindejaarsactie getrokken in Zillebeke

In de kantine van SK Zillebeke werden de winnende nummers van de eindejaarsactie van Unizo getrokken.

De eerste prijs is een waardebon van 750 euro die gaat naar 27397 (reservenummer 22722), de tweede prijs is goed voor 500 euro en gaat naar 15843 (reservenummer 44596) en de derde prijs bedraagt 200 euro en gaat naar 37564 (reservenummer 34974). De winnaars van de bovenvermelde nummers, dus ook de reservenummers, kunnen zich tot en met 31 januari met het winnend lotje melden bij Dier & Tuin Frimout in de Wervikstraat 166 in Zillebeke. Alle andere winnende nummers zijn beschikbaar in de deelnemende handelszaken.

(EG/foto EG)