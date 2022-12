Winkl.be van start als eerste Torhoutse automatenshop

Torhout heeft sinds vrijdag zijn eerste automatenshop: Winkl.be. De locatie is het pand van de voormalige fietsenfabriek Thoria aan de Roeselaarseweg 9, schuin tegenover de Ford-garage.

De klanten kunnen er zeven dagen op de zeven de klok rond terecht voor brood, versbereide gerechten, gezonde dagschotels, vlees, charcuterie, kaas, hoeve-ijs, ambachtelijke taartjes, gekoelde dranken, snelle snacks en zelfs bloemen en planten. In alle automaten wordt er contactloos met een bankkaart betaald, volledig veilig dus.

Aanbod van verse producten

De initiatiefnemer is de lokale ondernemer en chef-kok Rafaël Vancoillie (29), die met zijn bedrijf Amitude, gespecialiseerd in catering voor privé- en bedrijfsfeesten, sinds begin november vanuit Varsenare opnieuw naar zijn thuisstad Torhout verhuisd is.

“Ik was al langer op zoek naar een geschikte commerciële locatie met voldoende parking voor fietsen en auto’s om met mijn automatenshop te starten”, aldus Rafaël. “Nu is het zover. We hebben een deel van het pand volledig gerenoveerd. De ruime parking zorgt ervoor dat iedereen snel en gemakkelijk zijn inkopen kan doen.”

Rafaël ging met succes op zoek naar handelaars uit de regio die mee hun schouders onder Winkl.be wilden zetten. Zo bieden Andy en Kristien Heindryckx van slagerij De Jachthoorn uit Ruddervoorde voorverpakt vlees, charcuterie en kaas aan. Bakkerij Lorenzo zorgt dagelijks voor ovenvers brood en Stefanie Vanhove van Stef’s Sweet Bakery zal een automaat uitbaten met artisanaal gebak en desserts.

Twee Torhoutse handelaars zijn Fleur Dewaelsche van de bloemenzaak Puur Fleur, die verse bloemen, boeketten en planten zal aanbieden, en Cindy Vandevoorde van de bekende IJsboerderij ’t Moereveld. Ten slotte is er uiteraard Amitude van Rafaël Vancoillie zelf. De chef-kok serveert dagelijks een assortiment verse gerechten, salades en gezonde dagschotels met vlees, vis en veggie.

“In de huidige opstartfase is een tiental gekoelde automaten in gebruik”, zegt Rafaël. “Er is nog plaats voor drie bijkomende exemplaren. Iedere deelnemende handelaar is verantwoordelijk voor zijn eigen automaat en zal zijn producten dagelijks vers aanvullen. Winkl.be is de ideale oplossing voor wie snel kleine aankopen wil doen op elk uur van de dag, ook last minute.”