Winkeltje achterkant Belfort wordt handelspand voor starters

De werkingen Turbo en Modulair van De Republiek slaan de handen in elkaar met Stad Brugge voor de realisatie van een handelspand voor starters in een van de oude souvenirwinkeltjes in de achterzijde van het Belfort. Twee juweelontwerpers bijten er in december de spits af.

Het linkse souvenirwinkeltje in de achterzijde van het Belfort staat al geruime tijd leeg maar daar komt binnenkort verandering in. De handelsruimtes in het Belfort worden verhuurd door Stad Brugge maar gezien het Belfort en het hele hallencomplex over enkele jaren een grondige renovatiebeurt krijgt met ook een gewijzigde invulling worden er geen langdurige handelshuurcontracten meer toegekend. Doorat de uitbaatster van het linkse pand achteraan het Belfort koos voor een andere locatie met meer zekerheid kwam het dus leeg te staan.

“We willen de ruimtes vrij hebben tegen de grote werkzaamheden maar natuurlijk zien we ook niet graag leegstand”, zegt schepen van Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Daarom geven we dit pand nu een functie als ‘lanceerplatform’ voor starters.” Het pand krijgt de naam ‘Module 02/Belfort’ en komt zo in een rijtje te staan met Module 14 in de Academiestraat 14 en Module 28 in de Sint-Jakobsstraat. Op al die locaties kunnen startende ondernemers tijdelijk hun concept uittesten. Het pand kreeg een smaakvolle en frisse basisinrichting die zo modulair mogelijk opgevat is. Begin december wordt het pand voor het eerst in gebruik genomen voor een duurtijd van een maand.

Het zijn juweelontwerpers Anna van Krieken en Albi Llukaj die er de spits afbijten. “Wij hebben de jongste editie van de prijs Jonge Makers gewonnen en zo vernamen we via de mensen van De Republiek dat er een mogelijkheid was om dit pand te huren”, zegt Anna, die samen met haar vriend het atelier Van Krieken x Llukaj runt van bij hen thuis in Jabbeke. “We zullen een speciale, iets meer toegankelijke collectie ontwikkelen om hier op deze prachtlocatie te verkopen”, vult Llukaj aan. Dat we net in de drukke kerstperiode mogen starten is zeker ook een meevaller. Als het hier goed meevalt zouden we op termijn graag een vaste locatie in Brugge huren.”