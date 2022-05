Winkelruimtes in Het Pand bijna allemaal ingevuld: “Sportline pakt uit met nieuw stadsconcept”

Nog geen drie maanden voor de officiële opening van Het Pand is bijna alle winkelvloeroppervlakte verhuurd. Met een damesmodezaak, juwelenwinkel en chocolatier komen nog meer publiekstrekkers naar het Waregemse winkelcentrum. De naam van de sportmodezaak is ook bekend.

De werken aan winkelcentrum Het Pand zitten op schema. Op vrijdag 19 augustus vindt de grootse officiële opening plaats gevolgd door een weekend vol feest en beleving in het centrum.

De winkelpanden raken intussen bijna allemaal ingevuld. Zo zal de artisanale chocolatier D’Origine zich naast Viva Sara vestigen. Ernaast vinden we nog een nieuwe naam. De hippe damesmodezaak Butikk palmt zelfs een dubbele module in, goed voor 150 vierkante meter. Aan de andere kant van Het Pand kan je binnenkort hippe en betaalbare juwelen kopen in Twice as Nice.

Nog één te huur

Er wordt al enkele maanden geheimzinnig gedaan over de sportmodezaak die aan de kant van de Zuidboulevard naast de Albert Heijn komt. Nu raakt bekend over welke zaak het gaat. “De groep Sportline, die onder meer in Roeselare en Brugge gevestigd is, pakt in een pand van 700 vierkante meter uit met een nieuw stadsconcept ‘by Sportline’”, vertelt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V).

“Met amper twee winkelpanden in optie en slechts eentje te huur is het nu al duidelijk dat Het Pand vanaf augustus weer een prachtige aantrekkingspool zal worden met voor elk wat wils.”