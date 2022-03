Winkelruimte bij Noyez Snacks in Wervik uitgebreid: “Eigen productie is een meerwaarde”

Komende zaterdag is iedereen welkom tijdens de opendeur in de vernieuwde winkel van Noyez Snacks op de Menensesteenweg in Wervik. “De oppervlakte bedraagt nu een kleine duizend vierkante meter, vroeger was dat slechts de helft”, aldus zaakvoerder Wim Noyez. De firma werd fors uitgebreid. Zo beschikt men over stockage van 2.600 paletten in de diepvries en 1.500 paletten droge voeding. Er is ook zwaar geïnvesteerd in groene energie.

Het familiebedrijf aan de rand van de wijk Laag-Vlaanderen werd opgericht in 1982 door vader Justin Noyez. Geleidelijk aan werd Noyez Snacks alsmaar groter.

“Gelukkig hebben we bij de buren in de Bootweg twee hangars kunnen aankopen. Eén van die buren is verhuisd naar Kortrijk. We braken die loods af en investeerden in een nieuwbouw met twee verdiepingen. De productieruimte is in oppervlakte verdubbeld, van 1.200 naar 2.500 vierkante meter.”

Ruime winkel

“Ongeveer vier jaar geleden is de verandering begonnen. Nog twee à drie werken werk en dan zijn we helemaal klaar. Zaterdag houden we een opendeur in onze vernieuwde winkel. De frituristen komen natuurlijk op de eerste plaats en aanvullend kan iedereen profiteren van ons ruime assortiment. Het ontbrak ons aan een mooie winkel. Nu kunnen we eindelijk ons aanbod presenteren.”

“De winkel is ruim, ik vind dat belangrijk. We kunnen particulieren alles aanbieden voor bijvoorbeeld een barbecue of een feestje. Van snacks en frieten tot meer dan 150 sausen. Ook Italiaanse en Aziatische producten. Er zijn veel particulieren die niet weten dat ze bij ons terechtkunnen.”

Om alles te leveren bij frituren, restaurants, broodjeszaken en pizzeria in onze provincie, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en een deel van Frankrijk is er een wagenpark van twaalf vrachtwagens en vier camionettes. “We leveren tot 130 kilometer ver in Frankrijk, verder doen we beroep op een transportbedrijf”, vertelt Wim Noyez.

“Voor de verkoop toeren vier vertegenwoordigers rond in onze provincie en Oost-Vlaanderen, twee in Henegouwen en één in Frankrijk. Voor de productie kunnen we rekenen op medewerkers uit Wervik, Komen-Waasten en Noord-Frankrijk. We hebben het geluk dat we aan de grens zijn gelegen, zodat we gemakkelijk medewerkers bij onze zuiderburen vinden.”

””We hebben een nachtploeg van zes man. Zij zetten alles klaar. De chauffeurs vertrekken tussen 5 en 7 uur. Er zijn momenteel twee vacatures voor chauffeurs.”

Demokeuken

Noyez Snacks produceert zelf alle soorten brochettes, rundsburgers, eenpansgerechten, salades, stoofvlees, vol-au-vent en croque monsieurs.

“Onze eigen productie is een meerwaarde naar onze concullega’s toe”, zegt Wim Noyez (50) die de zaak leidt met zijn echtgenote Patricia Keirsebilck. “Er zijn ook productontwikkelaars die helpen meedenken over nieuwigheden.” Opvallend in de vernieuwde winkel is de demokeuken.

“Professionele klanten kunnen hiervoor terecht op afspraak en onze producten proeven”, zegt Noyez. Vorig jaar vond de installatie van 1.200 zonnepanelen plaats. “In de plaats van Freon werken we om te verwarmen nu met CO2. Er is daar ook controle op”, vertelt de zaakvoerder.

“Met CO2 verwarmen we de winkel en vangen we het water op om de productieruimte te reinigen.” Iedereen wordt getroffen door de stijgende energieprijzen. Ook ondernemers. “In vergelijking met een jaar geleden is de prijs voor gas in december verdrievoudigd en de prijs voor elektriciteit is maal drie”, zegt Wim.

“En dan is er ook nog corona geweest. De omzet daalde twaalf à dertien procent. Gelukkig was er tijdens de lockdowns take away en bleven de frituren daardoor draaien. Voor de verkoop is onze beste periode van het invoeren van het zomeruur tot het winteruur. In die maanden zijn de mensen langer weg van thuis en lopen ze in veel gevallen nog een frituur binnen.”

(EDB)