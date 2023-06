Op zondag 11 juni streden Sean Taverne en Arthur Roussel om de titel van de eerste winkelkarrace in Proxy Delhaize in Gits. De wedstrijd werd uitgeloot onder de trouwe sponsors van KVP Gits. Sean Taverne van VF Energy en Arthur Roussel van AR Arico moesten op Vaderdag het beste van zichzelf geven terwijl ze in een zo kort mogelijke tijd een boodschappenlijstje van 30 items moesten afwerken. Sean slaagde erin om als snelste de winkelkar te vullen en sleepte zo de winkelkar ter waarde van meer dan 150 euro in de wacht. Arthur mocht van Victor, de uitbater van Proxy Delhaize Gits, een troostprijs in ontvangst nemen. (EVG)