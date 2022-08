Winkelcentrum Het Pand schittert opnieuw na grondig renovatietraject: “Een van de grootste momenten in onze geschiedenis”

Goed anderhalf jaar na de start van de werken heropent winkelcentrum Het Pand in het hart van Waregem opnieuw de deuren. Vanaf vandaag kan iedereen opnieuw terecht in het commerciële en administratieve hart van de stad. Bovendien is alle winkeloppervlakte in Het Pand 2.0 helemaal volzet: 31 nieuwe (of vernieuwde) handelszaken, 6 kantoren, het stadhuis en het postkantoor. Om dat te vieren organiseert het stadsbestuur een grandioos openingsweekend met laatavondshopping, een grote winkelwedstrijd, muziek, straattheater en een heus volksfeest.

Het idee om een winkelcentrum in het stadscentrum te bouwen, dateert uit de ‘Golden Sixties’ van de vorige eeuw, een periode met toenemende welvaart en economische bloei. De eerste spadesteek voor Het Pand kwam er in 1972. Het project was een publiek-private samenwerking, wat voor die tijd heel vernieuwend was. Vijf jaar later, in september 1977, werd Het Pand officieel ingehuldigd. In datzelfde jaar vond ook de fusie tussen Waregem, Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve plaats. Het Pand werd zo ook het administratieve centrum van de nieuwe fusiegemeente.

In 1993 kreeg Het Pand er een landmark bij met een glazen piramide aan de toenmalige bioscoop Cinéstar. Nadien volgden nog twee nieuwe stookketels, een nieuwe vloer, zonnewering en een fris laagje verf voor de luifels. Maar uiteindelijk was dat allemaal oplapwerk en werd enkele jaren geleden beslist om het ganse winkelcentrum te renoveren.

Het Pand ontpopt in anderhalf jaar tijd

Op 1 februari 2021 startten de renovatiewerken van het enige winkelcentrum in België dat in handen is van een lokaal bestuur. “Door de vernieuwing van Het Pand als één werf uit te voeren, zijn de stad, WAGSO, het architectenbureau Tim Wielfaert en de hoofdaannemers Artes en EGG erin geslaagd om, samen met de vele onderaannemers en medewerkers, op 565 dagen het winkelcentrum volledig te strippen en herop te bouwen in al zijn glorie”, reageert schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V). “Zo kreeg Het Pand 2.0 nieuwe vloeren, een complete vernieuwing van de nutsleidingen, zonneluifels, schrijnwerk, schilderwerken, twee nieuwe landmarks aan de Markt en aan het Regenboogpark, nieuwe stijgpunten en liften vanuit de ondergrondse parking en een monumentale ingang langs de kant van de Meersstraat.”

Het renovatieproject maakte heel wat commercieel vertrouwen los, want Het Pand heropent op vrijdag 19 augustus met een bezetting van honderd procent. Naast het stadhuis, het postkantoor en een ruimte voor bankautomaten, kan elke shopper zijn of haar hart, en boodschappen, ophalen in 25 handelszaken en 5 horecazaken. “Ik had niet verwacht dat alle winkels meteen ingevuld zouden raken”, vertelt een trotse burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

“Het Pand was wel dringend aan vernieuwing toe en ik been heel blij met het resultaat, het is een geslaagde operatie. Bovendien is het onze grootste en belangrijkste investering van deze legislatuur. Het geeft een boost aan de handelaars en aan het volledige centrum, we hopen een ruim publiek aan te spreken met het vernieuwde Pand. Het is alvast een enorme stap in onze stadskernvernieuwing.”

Nieuwe huisstijl, logo, website en sociale media

Niet alleen de fysieke gebouwen kregen een opwaardering, ook de huisstijl van het winkelcentrum werd opnieuw opgebouwd. Het Pand 2.0 krijgt namelijk een gloednieuw logo. In het beeldmerk vormt de letter A een hand- of winkeltas. Maar je kan er ook een figuurtje in ontdekken, dat staat voor het sociale karakter van de ontmoetingsplaats. Het logo is vervolledigd met de baseline ‘winkel geniet ontmoet’. Ook online schakelt men een niveautje hoger, naast sociale mediakanalen werd met www.hetpandwaregem.be een eigen website ontwikkeld.

Zo’n 150 genodigden waren aanwezig bij de officiële opening op vrijdagmorgen. In de Schakelbox, het vroegere Cinéstar, werd een film getoond over de evolutie van Het Pand. Daarna trok het stadsbestuur door het winkelcentrum om elke handelaar persoonlijk in de bloemetjes te zetten. Nadien volgde een receptie.

Vanmiddag starten de activiteiten voor het brede publiek, het openingsweekend staat namelijk vol activiteiten zoals laatavondshopping, een grote winkelwedstrijd, muziek, straattheater en een heus volksfeest.

