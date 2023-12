Win 1 jaar gratis shoppen tijdens eindejaarsactie Waregemse handelaars: “In totaal 300 prijzen te winnen”

De Waregemse handelaars maken zich op voor een eindejaar vol sfeer en gezelligheid in het stadscentrum. Om iedereen warm te maken werd er een grote eindejaarsactie in het leven geroepen. De hoofdprijs is één jaar gratis winkelen bij meer dan 100 handelszaken. Tijdens de komende shoppingweekends vallen er bovendien nog een pak meer prijzen te winnen.

Na de gure herfstweken en een eerste korte winterprik snakt iedereen naar de warmte van de kerstperiode. In het kader van Waregem Wintert pakt handelaarsvereniging Winkelen in Waregem uit met een grote eindejaarsactie. “Onze klanten maken de komende weken kans op zo’n 300 mooie prijzen”, vertelt voorzitter Hans Maddelein.

De hoofdprijs is 1 jaar gratis shoppen. “En dat bij meer dan 100 deelnemende winkels. Daarnaast verdelen we ook nog 5.000 euro aan Waregembonnen via krasloten en de Waregem App. Het loont dus absoluut de moeite om in het centrum te komen winkelen.”

Shoppingweekends

De komende dagen worden de laatste kerstbomen geplaatst en brengt de sfeervolle verlichting kleur in de centrumstraten. Tijdens de shoppingweekends van 16-17 en 23-24 december voorziet de handelaarsvereniging extra animatie. “We verrassen de klanten met een hartverwarmende jenever, een deugddoend ijsje, een streepje muziek en misschien bots je wel op een van onze leuke verrassingen”, aldus voorzitter Hans Maddelein.

Deelnemen aan de eindejaarsactie is eenvoudig. Met de Waregem App (www.waregem.be/app) scan je de QR-code van de winkel, zo neem je automatisch deel aan de wedstrijd. “Een snelle scan is genoeg om kans te maken op de hoofdprijs of op een van de vele Waregembonnen. Klanten kunnen hun geluk ook beproeven met een van de duizenden krasloten”, besluit citycoach Maarten Moerman.