Wim verzamelt en verkoopt niet-alledaagse vintageobjecten: “Ik weet nooit met welke spullen ik zal thuiskomen”

Wim De Pestel (33) begon recent met de verkoop van vintage- en designartikelen zoals verlichting, meubilair en decoratie uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Zijn zaak Wimtage, vooral een onlinestore maar binnenkort ook fysiek te bezoeken, groeide uit zijn passie voor items uit deze periode.

Al van jongs af aan begon Wim unieke objecten te verzamelen. “Mijn pa verzamelde vroeger champagnedoppen en ging vaak naar markten. Ik ging mee en begon op mijn twaalfde al objecten te verzamelen die ik graag zag. Daar begon mijn hobby om originele niet-alledaagse stukken van vroeger op te speuren en te verzamelen”, vertelt Wim. Vooral oude emaillen reclameborden vindt hij mooi. “Het leuke aan deze passie is dat ik kan weggaan naar een markt, tot buiten België toe, zonder te weten waarmee ik thuis zal komen. Dat vind ik avontuurlijk en uitdagend. Als ik een bepaalde naam zie op een oud object weet ik ongeveer welke achtergrond het voorwerp heeft. Ik leer ook nog telkens bij en dat vind ik ook zeer leuk”, klinkt het enthousiast.

Ik ben altijd geïnteresseerd in de aankoop van oude, originele stukken

Bijberoep

Zodoende begon Wim doorheen de jaren originele stukken te gebruiken om zijn eigen interieur aan te kleden, maar zijn verzameling werd te groot. “Ik kan mijn living niet vullen met bijvoorbeeld vijf kroonluchters”, zegt hij. “Dus besloot ik om van mijn passie een bijberoep te maken.” Daarom start hij een onlinewinkel op met een eigen website, Facebook en Instagram. Ook organiseert hij tweemaandelijks een open weekend waarbij mensen in zijn opslagplaats kunnen komen kijken. “Men kan dan in een speciale voorbereide setting de iconische stukken komen bezichtigen. Wie die speciale eyecatcher zoekt voor in hun interieur, zoals een bijzondere niet-alledaagse lamp of spiegel, is bij mij aan het juiste adres. En allemaal voor een degelijke prijs”, deelt Wim mee. Vanaf april is hij trouwens ook van plan om mensen elke woensdag van 15.30 tot 19.30 uur welkom te heten. “Het zou een droom zijn om dit fulltime te kunnen doen, maar voor nu geniet ik er vooral van om te doen wat ik graag doe. De stukken die ik aankoop verzorg ik goed. Als iemand iets koopt en er scheelt iets met het object, mogen kopers ook altijd terugkomen. Ik ben trouwens altijd geïnteresseerd in de aankoop van oude, originele stukken”, besluit hij. (DV)

Meer info beschikbaar via de sociale media van Wimtage en op www.wimtage.be.