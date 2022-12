Wim Prinsier opent pop-up in Klerken waar hij zitmeubels herstelt

Sinds kort is de pop-up zitmeubelherstelling van Wim Prinsier (44) gevestigd in de Pastorie van Klerken, die een tijdje leegstond. Wim, gehuwd met Grietsje Sijbrandij en papa van vijf kinderen, is al een tijdje aan het werk als hersteller van zitmeubels.

“Ik ben inderdaad al eventjes bezig, maar ik wou ook de toevallige passant kennis laten maken met de vele mogelijkheden die bestaan om zitmeubels te herstofferen of te herstellen.”

“De oude Pastorie heeft de ideale locatie. Het ligt langs een drukke invalsweg, waar ik nu de kans krijg de mensen te laten zien wat ik kan. Dat varieert van zetels en stoelen die beschadigd zijn gedeeltelijk of helemaal herbekleden met nieuwe stof, tot tuinmeubel-textileen vervangen. Daarnaast maak ik ook sierkussens, kussens voor tuinmeubilair, caravans of motorhomes op maat. Zeker tot na het voorjaar blijft de pop-up hier bestaan.”

“Heel wat van de herstellingen, zoals naden die opengaan, kleine beschadigingen, of nieuwe vulling steken, kunnen bij de klant thuis gebeuren. Grotere herstellingen en stoffering worden in mijn eigen atelier gedaan.

