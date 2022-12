Willy Naessens opent nieuw magazijn van Buro International

In de Galgenveldstraat opende Buro International vrijdagavond een gloednieuw magazijn. Willy Naessens van de gelijknamige bouwfirma kreeg de eer het lintje door te knippen.

Buro International, die gespecialiseerd is in kantoorbenodigdheden en behalve in Tielt ook vestigingen in Maldegem en Sint-Niklaas heeft, had twee redenen om te vieren, want de zaak blaast dit jaar precies veertig kaarsjes uit. “We zijn bijzonder blij dat we destijds de kans gehad hebben om hier in Tielt te kunnen starten”, aldus CEO Jeroen Van den Bossche.

“Zeker sinds de opkomst van de e-commerce hadden we met Buro International echt de wind in de zeilen. Dat is meteen ook de reden waarom we investeerden in een nieuw, modern magazijn. Daarvoor zijn we in zee gegaan met Willy Naessens. Daar hebben we geen moment spijt van gehad. De investering stelt ons in staat om veel meer digitaal en geautomatiseerd te werken. Daarmee zijn we klaar voor de toekomst.”