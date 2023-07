Willy Naessens neemt Waalse zwembadbouwer over

Willy Naessens heeft de firma Pool Conception, uit Doornik, overgenomen. Met de acquisitie wil Naessens ook openbare zwembaden gaan installeren in Vlaanderen.

Pool Conception telt 12 personeelsleden, en blijft op zijn huidige vestiging en onder zijn eigen naam verder werken onder leiding van het aanwezige management. Maar Naessens, die ooit is begonnen als zwembadbouwer, zal de expertise wel kunnen inschakelen om het nieuwe segment te bedienen. Willy Naessens Swimming Pools beschikt over drie vestigingen, met elk een eigen winkel- en afhaalpunt, en een hoofdkwartier in Oudenaarde.