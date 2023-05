Willy Naessens Group viert zestigjarig bestaan: “We zijn dankbaar voor het vertrouwen”

In de riante hoofdkantoren en werkplaatsen aan Kouterlos – annex koetsenmuseum en paardenstoeterij – in Wortegem-Petegem, nodigde Willy Naessens op donderdag 4 mei meer dan duizend grote klanten en partners uit om het zestigjarig bestaan van zijn bouwfirma te vieren. Ook tientallen regionale en nationale gezaghebbers maakten hun opwachting. Zelfs premier Alexander De Croo kwam zijn streekgenoot feliciteren.

Willy richtte zijn bedrijf op in 1962. Onder zijn leiding is het uitgegroeid tot een internationale groep met meer dan 40 bedrijven. Naast de bouw kwam later ook de voedingssector aan bod. Bij Willy Naessens Group staat verticale integratie centraal. Die zorgde de afgelopen jaren voor een enorme groei. Er werken 2.200 medewerkers en de omzet bedraagt 900 miljoen euro. “Ons succes is te danken aan de inzet van onze medewerkers en de loyaliteit van onze klanten”, zegt een geëmotioneerde Willy. “We zijn dankbaar voor hun onverdroten vertrouwen en kijken uit naar de volgende 60 jaar.”