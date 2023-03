Wildhandel Derycke 90 jaar actief in Brugse binnenstad

Een monument onder de Brugse familiezaken viert een bijzondere verjaardag: wild- en gevogeltehandel Derycke bestaat in april 90 jaar.

Dat de Brugse kwalitatieve familiezaken één voor één verdwijnen, zo wordt wel eens gezegd. Helemaal onterecht is dat niet, maar het zal alvast niet aan de familie Derycke gelegen hebben. De zaak is sinds de start in 1933 door Gabriël Derycke nog steeds in handen van dezelfde familie. “Jaren later nam ik de zaak over van mijn vader Daniel met wie ik natuurlijk ook nog eerst een tijd heb samengewerkt. Ik specialiseerde me dan nog verder in onder meer Frans gevogelte”, zegt Patrick (64) die nu nog steeds zijn echtgenote Ann Costers (59), zijn zoon Jonas (32) en schoondochter Annelies Robben (33) bijstaat in de uitbating. “Voor mij was het aanvankelijk niet zo evident dat ik ook in de zaak zou stappen, want ik heb communicatiemanagement gevolgd in Gent”, vult Jonas aan. Hij is de vierde generatie die uitbater is. “Tijdens die studieperiode leerde ik mijn partner Annelies Robben kennen, die toen een administratieve job deed bij Lidl. Ik hielp toen ook wel al mee met mijn vader en op drukke momenten kwam ook Annelies helpen.”

Avondopleiding

“Dat werk beviel haar wel en mij ook steeds meer, dus we besloten samen een avondopleiding slager te volgen bij Syntra West in Kortrijk. Ik heb daar dan ook nog, in dagopleiding, restauranthouders gevolgd. In 2015 zijn we dan gehuwd – intussen hebben we met Elise en Nora ook al twee dochters – en in datzelfde jaar is Annelies ook fulltime in de zaak komen werken.”

Noordzandstraat

Wat nog uniek is aan de zaak is dat ze al die jaren, al op precies dezelfde locatie in de Noordzandstraat gelegen is. “Of er veel veranderd is doorheen de jaren? In de tijd dat ik begon, kochten de mensen kip of konijn als een luxeproduct voor in het weekend. Nu kopen de mensen dit ook om tijdens de week te eten”, zegt Patrick. “Maar wat in al die jaren nooit veranderd is, zijn de families die jaar na jaar hun gevulde kalkoen bestellen voor hun kerstdiner. Ik weet hier zo al drie generaties over de vloer komen.”

Grote festiviteiten plant de familie niet voor de 90ste verjaardag. “We zijn natuurlijk trots, maar voor een écht groot feest wachten we tot de 100ste verjaardag”, lacht Jonas.