Wild van Stof viert haar 30-jarige bestaan: “We hebben alles in huis, dat is onze sterkte”

Een feestelijke mijlpaal in de lange geschiedenis van deze Kortrijkse vaste waarde. Textielwinkel en familiezaak ‘Wild van Stof’ viert haar 30-jarig jubileum. “Met ons uitgebreid aanbod zijn we uniek in de regio.”

In 1993 nam Hadewijch Dierick een kleine, reeds bestaande stoffenwinkel ‘Soldeur’ over in de Koning Leopoldstraat. Ze verhuisde de zaak naar de Roeland Saverystraat en later naar de huidige locatie in de Zwevegemsestraat. Intussen is de stoffenwinkel met haar kinderen Valentijn, Lidewij en Heidelinde uitgegroeid tot een echte Kortrijkse familiezaak. Zus Dageraad houdt zich op zelfstandige basis bezig met het grafische werk voor de winkel. Elf jaar geleden werd de naam aangepast naar ‘Wild van Stof’.

“Vroeger had je brave printjes, nu zijn ze veel gevarieerder én ecologisch geproduceerd”

“Het is gigantisch leuk om te zien hoe het aanbod stoffen blijft uitbreiden. Vroeger had je brave printjes, nu zijn ze veel gevarieerder én ecologisch geproduceerd”, zegt Heidelinde die intussen 19 jaar voor de winkel werkt. “Het merendeel van de klanten komt uit West-Vlaanderen, maar de winkel trekt ook creatievelingen uit de rest van Vlaanderen en Noord-Frankrijk aan. Met de webshop bereiken we zelfs de rest van het land en Nederland.”

Wild van Stof heeft alles in huis, van a tot z, om een project af te werken.

“We willen mensen blijven inspireren met een creatief aanbod. Klanten zeggen vaak dat we dé snoepwinkel zijn van stoffen”

Het pand van Wild van Stof is ongeveer 700 m² groot en is uitgegroeid tot de grootste stoffenwinkel in de streek. “Ons aanbod aan mode- en gordijnstoffen met het Oeko-Tex label – dat betekent dat er geen schadelijk stoffen werden gebruikt bij het productieproces – groeit elk jaar verder. We willen mensen blijven inspireren met een creatief aanbod. Klanten zeggen vaak dat we dé snoepwinkel zijn van stoffen”, zegt Heidelinde. “We hebben alles in huis, van a tot z, om een project af te werken. Dat is onze sterkte.”

Feestweekend

Het 30-jarige feestweekend gaat door van donderdag 5 tot en met zondag 8 oktober, met elke dag een andere activiteit, 15 procent korting op de stoffen op voorraad en 10 procent korting op de raamdecoratie van het merk Sunway. “Op donderdag is de winkel open tot 21.30 uur en lanceren we een unieke collectie deadstock stoffen van het Belgisch modemerk Maan, waarvan wij exclusieve verkoper zijn. Vrijdag staat in teken van persoonlijk kleurenadvies. Op zaterdag volgen gratis workshops van verschillende naaitechnieken en zondagnamiddag serveren we koffie, thee, koekjes en taart. Elke klant ontvangt ook een uniek geschenk, een zelfontworpen strijkapplicatie.”