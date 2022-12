Wijnwinkel Merula opent de deuren in Sint-Kruis

Op zondag 11 december opent de gloednieuwe wijnwinkel van Merula Wines de deuren in een modern pand op het domein van De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. Wijnmaker Marino Moenaert en investeerder Luc Beke, die wijnranken op het domein liet planten, versterken hiermee hun samenwerking.

Het verhaal van Merula Wines begint twaalf jaar geleden in het hart van Oostkamp toen Marino Moenaert – die als kind al meehielp in de serre van zijn opa om eetdruiven te kweken – de eerste wijnranken naast zijn woning liet aanplanten.

Vastgoedontwikkelaar en investeerder Luc Beke, sinds enkele jaren ook eigenaar van het domein van manège De Blauwe Zaal, passeerde er toevallig en ze gingen in gesprek over de passie voor de wijnmakerij. Dat gesprek leidde finaal tot een samenwerking waarbij de kennis en kunde van Marino en het ondernemerschap en de middelen van Luc toelieten om wat begon als een kleine droom uit te bouwen tot een volwaardig wijnhuis met zo’n 45.000 ranken, verspreid over verschillende domeinen in Oostkamp, Koekelare en Moerbrugge.

In 2020 zette Merula ook voet op Brugs grondgebied met de aanplanting van 24.000 wijnstokken op het domein van De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. En komend weekend, op 11 december, opent een gloednieuwe wijnwinkel van Merula Wines de deuren. “Het is echt wel een prachtige realisatie, met niet alleen een magnifieke en ruime winkel maar ook een volledig uitgeruste proeverijruimte”, zegt Marino.

Duurzame werkwijze

“Bij Merula Wines dragen we trouwens ook duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo zoeken we continu naar alternatieven om de wijngaard met respect voor de natuur te bewerken en deze keuzes komen ook de kwaliteit van de wijn ten goede. En met onder meer de aankoop van een membraanpers en inox vaten met drijvende deksels zetten we sterk in op innovatie om elke stap van het proces – van het aanplanten van de wijnranken tot de botteling – efficiënt en met aandacht voor kwaliteit te doorlopen.”

“Tijdens het openingsweekend stellen we trouwens in primeur de Mérula Brut voor, een mousserende wijn met fijne pareling en bubbels die perfect zijn om 2022 in schoonheid af te sluiten.”

(PDV/foto DC)

Meer info: www.facebook.com/Merulawines