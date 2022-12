Wijnhandel Lootens uit de De Donckerstraat viert 20ste verjaardag: “Dit is een job om trots op te zijn”

Tijdens deze feestdagen mogen ze bij Wijnhandel Lootens extra hard vieren. Twintig jaar geleden stampte bezieler Frank Lootens (61) immers de intussen geroemde zaak uit de grond. “Ik maakte van mijn hobby m’n beroep. Wijn verhandelen is véél meer dan louter een fles verkopen.”

Liefhebbers van het betere glas kennen de winkel in De Donckerstraat maar al te goed. Het pand, ondergebracht in de voormalige stallen en garage van een kasteel, is een waar wijnwalhalla voor particulieren en horeca-ondernemers. “Ik studeerde aan de hotelschool in Koksijde en volgde ook hotelmanagement. In die hoedanigheid was ik vijf jaar in de horeca actief, maar ik raakte alsmaar meer in de ban van wijn”, vertelt Frank Lootens.

“Het begon allemaal met de interesse in een bepaald etiket en het verhaal dat erachter zat. Bijvoorbeeld, van mijn grootvader kreeg ik voor mijn achttiende verjaardag een fles Château Calon Ségur uit 1964 waarop een opvallend hart te zien was. Wat bleek: de wijnboer zelf werkte ook voor het beroemde Château Lafite Rothschild en moest er ook wonen, maar zijn hart lag nog altijd bij Calon Ségur. In 1999 volgde ik een opleiding tot wijnhandelaar en in 2002 besloot ik de stap naar een eigen zaak te zetten. Als prille veertiger maakte ik toen een keuze die de rest van m’n leven zou bepalen.”

Verhaal

En die beslissing beklaagt Frank allerminst. “Ik wou het anders aanpakken dan de doorsnee supermarkt en meer dan ooit het verhaal achter de wijn vertellen. Enkel zo maken we het onderscheid. Klanten willen ook uitleg krijgen en weten welke wijn past bij welk gerecht. Al was het op een briefje, op de doos of de rekening: ik wil altijd meegeven wat je met die wijn kan doen.”

“Ik wil meer dan ooit het verhaal achter de wijn vertellen”

“Twee keer per jaar organiseren we opendeurdagen. Wel, ook dan proberen we een ‘curiositeit’ aan te prijzen, inclusief het achtergrondverhaal. Zo pakten we recent uit met een ‘Marsala Superiore Dolce’ die veel meer in huis heeft dan louter een ingrediënt om sabayon mee te maken.”

“Om een goeie wijn te vinden, speuren we onder meer beurzen af die tot wel 3.000 of 4.000 standhouders telt. Het is dan een kwestie om alles goed voor te bereiden. Maar evengoed stuit je toevallig op een schitterende wijn. Zo waren we al lang op zoek naar een Touraine Chenonceaux uit de Loire, en die vonden we zowaar op restaurant in Ierland. (lacht) Ik nam meteen contact op met de verdeler.”

Familiezaak

Met de eindejaarsdagen voor de deur is het razend druk in de winkel. “Mensen komen hier winkelen met hun feestmenu in de hand”, ziet Frank. “Welke tips ik kan meegeven? Wie kiest voor een klassieke gevulde kalkoen, kan wel varen met een bordeaux op basis van merlot, een wijn uit de appellatie Côtes-de-Bordeaux, een chianti of carmignano uit Italië met een mengeling van vooral sangiovese en cabernet sauvignon.”

“Bij pakweg gourmet zou je eveneens voor merlot kunnen gaan. En hertenfilet of -stoofpot staat bij veel mensen op het menu. Wel, ik heb hiervoor een mooie wijn uit Saint-Chinian in de Languedoc. (glundert) Maar het beste advies krijg je in de winkel zelf.”

“Dat de wijnhandel al twintig jaar goed draait, heb ik te danken aan mijn echtgenote Katrien – die ongelooflijk veel werk verricht achter de schermen – en mijn kinderen Florence en Mathieu. Ik ben oprecht trots op het afgelegde parcours en op de job. Nog eens twintig jaar erbij? (lacht) Dat zullen we zien. Maar ik zal blijven zoeken en mensen op weg helpen naar die ene speciale wijn.”

(TVA/foto PM)