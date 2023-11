Wijnen kiezen en degusteren bij Cuve’e Cee Vee

Wie een goed flesje wijn wil kraken, kan voortaan terecht bij Cuve’e Cee Vee in de Sterrestraat 95. Voor initiatiefnemer Christophe Verhiest is de winkel een uiting van zijn passie.

Belgen zijn bourgondiërs: een goed glas wijn staat voor velen gelijk aan gezelligheid en genot. Dat is voor Christophe (38) niet anders.

“Ik had altijd al een gezonde interesse in wijn en champagne. Dat kwam van thuis uit, want ook mijn ouders zijn levensgenieters die graag een glaasje lusten”, vertelt de wijnkenner. “Ik besloot mijn interesse om te zetten in de praktijk en volgde vorig jaar een Syntra-opleiding tot sommelier. Nu gaan we nog een stapje verder: naast mijn voltijdse job bij de dienst openbare werken in Koekelare open ik een eigen winkel.” Geen online shop, wel een fysieke zaak.

“Ik hou van sociaal contact. En om een wijn echt toe te lichten, moet je wel in dialoog gaan en laten degusteren. De afgelopen zes maanden verbouwden we de garage van onze woning om tot gezellige winkel en hebben een 25-tal soorten wijn, cava, gin en binnenkort ook champagne op de schappen staan. De meeste wijnen komen uit Frankrijk – denk: Bordeaux, Bergerac, Pays d’Oc – maar we hebben ook leuke Spaanse en Zuid-Afrikaanse producten.”

“Ach, het voelt echt wel speciaal om eindelijk onze winkel te kunnen openen.” De opening van Cee Vee – een verwijzing naar de initialen van de winkeluitbater – valt netjes samen met de aanloop naar de feestdagen. “Ook leuk: mijn vrouw Jessie Derynck is deels van thuis uit ook in bijberoep actief als pedicure. Ook haar klanten kunnen zo makkelijk kennismaken met ons aanbod”, lacht een fiere Christophe nog.

Cuve’e Cee Vee is open op woensdagen van 17 tot 19 uur en van 16 tot 19 uur.

“Iedereen is buiten deze uren altijd welkom na een seintje op 0474 80 12 84”, geeft Christophe Verhiest nog mee. (TVA)