Wijnen Feys uit Brugge bestaat 200 jaar

Handelszaken die twee eeuwen bestaan. Ze zijn zeldzaam, maar ze bestaan. Eén van hen is Wijnen Feys uit Brugge. Ze vieren het feestjaar met een boek over de zaak, de creatie van een paar exclusieve wijnen en enkele andere wijngerelateerde activiteiten.

De handelszaak ontstond in1822 in Diksmuide waar ze tot aan de Eerste Wereldoorlog actief bleef. Na de oorlog verhuisde de wijnhandel naar Brugge waar de toenmalige eigenaar, Pierre Feys, huwde met Marguerite Maes, dochter van de bekende Brugse brouwersfamilie die nu nog steeds onder andere de Brugse Zot brouwt.

Aangezien de zaak in Brugge uit zijn voegen groeide, werd uitgekeken naar een nieuwe onderkomen en werden de gebouwen van een voormalige brouwerij aan de Raamstraat aangekocht. De zaak is nog steeds in het historische pand gevestigd. In 1992 verkocht de laatste Feys de handel aan Michel Van Acker die de handel verder uitbouwde en de huiswijn ‘Petit Brugeois’ lanceerde. Ondertussen staat de nieuwe eigenaar, Sebastien Vandaele, klaar om Wijnen Feys over te nemen.

Naar aanleiding van het feestjaar verschijnt een boek waarin aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van de zaak, maar nog meer aan de mensen die de wijnhandel groot hebben gemaakt. Tevens worden nog een exclusieve witte en rode wijn op de markt gebracht in een gelimiteerd aanbod van tweehonderd flessen van elk. Nog op het programma staan onder andere een aantal ‘master classes’ op enkele unieke Brugse locaties. (Chris Weymeis)