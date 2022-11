Wijnen De Clerck bestaat 50 jaar: “Allen gepassioneerd door wijn”

Wat ooit begon in de garage van de ouderlijke villa van de familie De Clerck is op 50 jaar uitgegroeid tot een wereldwijde zaak met twintig vaste medewerkers. Het gaat om de zaak Wijnen De Clerck van zaakvoerder Paul De Clerck en medezaakvoerders dochter Emanuelle en zoon Bert. Een gloednieuwe luxueuze brochure vertelt het verhaal.

De jonge Paul De Clerck was bij de KSA, de fanfare en de basketbalploeg van het Sint-Amandscollege waar hij ook de humaniora volgde. Na een eerste jaar Rechten trok hij op 20-jarige leeftijd voor een jaar op avontuur de wijde wereld in. Na een tijdje in Zuid-Afrika te hebben gewerkt, trok hij naar India om zijn tante-missionaris te bezoeken. “Op dat moment brak de oorlog uit tussen India en Pakistan. Het was tijd om terug naar huis te komen met een rugzak vol ervaring en onmiddellijk in de universiteit van het leven te landen”, lacht Paul De Clerck (72).

“De vriendschap tussen mijn vader Albert en Alfred Fourcroy, toen de grootste wijn- en drankhandelaar van België, bracht mij in contact met de wereld van de wijn en de start van mijn loopbaan in 1972. Samen in het ouderlijk huis aan de Damkaai, met ons moeder Marie-Antoinette ‘Bonny’ als ambassadeur van ons allen: wijlen mijn broer Tony had er zijn verzekeringskantoor, Stefaan had er zijn advocatenkantoor en ikzelf mijn wijnwinkeltje in de garage langs de straatkant.”

In 1974 werd Paul de eerste invoerder van gebottelde Chileense kasteelwijnen en in 1975 kreeg hij een diploma Wijnhandelaar aan het Vormingsinstituut in Ieper. In 1976 trouwde Paul met Bernadette De Busschere. Ze kregen drie kinderen: Bert, Barbara en Emanuelle.

Rollercoaster

In 1979 pakte Paul De Clerck uit met een Drive-in voor dranken en wijnen, een vernieuwend concept in België. “Het was belangrijk om een breed publiek te bereiken en een nieuwe democratische manier om wijn te verkopen”, aldus Paul.

De Drive-in huisde in de vroegere BMW-garage aan de Burgemeester Vercruysselaan. “Er was voldoende ruimte voor stockage en om degustaties te organiseren. We bleven er 30 jaar.”

In 2000 startte zoon Bert in de zaak, in 2004 volgde dochter Emanuelle. In 2011 kwam er een nieuw hoofdstuk bij: een gloednieuw ecologisch distributiecentrum in het oude fabrieksgebouw van textielhandel De Jaegher in Heule. “Het was de start van een rollercoaster aan mooie ervaringen en mooie momenten. We verhandelen ongeveer 2 miljoen flessen per jaar. Bij Wijnen de Clerck zijn we allen gepassioneerd door wijn. We beschouwen onze winkel als een bibliotheek, met een enorme waaier aan kleuren, aroma’s en smaken en met wijnen in alle stijlen, vormen en formaten”, zegt Paul poëtisch.

“Een plaats om rustig te snuisteren, om veilig verloren te lopen en om te genieten van ons geselecteerd gamma. De wijnwereld brengt mensen samen. Om samen te genieten natuurlijk, maar ook om culturele en sociale projecten te ondersteunen”, besluit Paul.