Wielsbeeks bouw- en interieurbedrijf Unilin neemt vinylactiviteiten van Poolse Lentex over

Bouw- en interieurbedrijf Unilin uit Wielsbeke gaat de vinylactiviteiten van het Poolse Lentex overnemen. Dat meldt het bedrijf maandag in een communiqué. De overname, die in de loop van het derde kwartaal afgerond zou zijn, moet de divisie Unilin Flooring, bekend van onder andere de merken Quick-Step, Pergo en Moduleon versterken.

“De overname past perfect binnen onze groeistrategie om de omzet van Unilin Flooring te verdubbelen tegen 2025. Het laat ons toe om onze aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa te versterken, maar ook verder uit te breiden naar een klantenbasis in Noord-Afrika en het Midden-Oosten”, klinkt het in de mededeling.

Commercieel en industrieel segment

Unilin Flooring telt vandaag al vier productiesites voor vinyl vloerbekleding. Dankzij de overname versterkt Unilin Flooring naar eigen zeggen zijn activiteiten in zowel het commerciële en industriële segment. Daarnaast beschikt Lentex over een uitgebreid distributiepunt dat Unilin Group verder gaat uitbouwen.

Het beursgenoteerde Lentex is gevestigd in Lublienic en telt binnen zijn vinylactiviteiten ongeveer 110 medewerkers. Die komen allemaal mee over naar Unilin.