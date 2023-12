“Wie wil dromen, moet groot dromen”: gaan de mellowcakes van Stephan Destrooper uit Koksijde straks de wereld rond?

Worden de ambachtelijke mellowcakes van Stephan Destrooper binnenkort vanuit de chocolaterie in Veurne naar Australië of Japan verscheept? Als het van de Koksijdse patissier zelf afhangt wel. “En als we die daar kunnen vermarkten, kan het overal.”

Als jongste kleinkind van koekjesfabrikant Jules Destrooper leek Stephan Destrooper voorbestemd voor het bakkersvak. “Zeker nadat ik op mijn twaalfde de film Hector had gezien, was ik ervan overtuigd dat ik later bakker wou worden. Mijn vader zag het liever anders, maar dat wakkerde bij mij alleen maar de drang om mij te bewijzen aan”, lacht hij. In 1992 zwaaide Stephan af aan Ter Groene Poorte. Nadat hij als patissier zijn eerste werkervaring had opgedaan in Frankrijk en Nederland, opende hij in 2007 de bekende winkel in Sint-Idesbald. Op drukke dagen komen daar wel duizend klanten over de vloer.

Mellowcakes

Naast brood en banket waagde Stephan zich in 2011 voor het eerst ook aan chocolade. “Ik nam toen deel aan het tv-programma De Beste Bakker van Vlaanderen. Als een van de opdrachten besloot ik om mijn speculaaskoekjes te verwerken in mellowcakes. Die groeiden al snel uit tot een vaste waarde in ons assortiment, waarna we besloten om die ook door retailers te laten verkopen. Onder impuls van een business coach dreven we de capaciteit fors op: van tweeduizend stuks per week naar tien keer zo veel, of dus een miljoen stuks per jaar. Hiertoe verhuisden we de productie naar een extra atelier in Veurne, waar de ambachtelijke ‘Choc You’-mellowcakes nu op semi-industriële wijze worden gemaakt”, toont Stephan.

“We willen elke Vlaming elk jaar laten genieten van één van onze mellowcakes”

Ondertussen zijn er acht variëteiten – onder meer met caramel-, cuberdon- en aardbeivulling – in diverse verpakkingen. En die wil de gedreven ondernemer nu ook naar de andere kant van de wereld exporteren. “Het miljoen stuks waarin die business coach ons liet geloven, kwam overeen met één mellowcake per West-Vlaming per jaar. Maar die ambitie hebben we nu alweer bijgesteld, tot zes miljoen stuks per jaar, of één voor elke Vlaming. Nu kijken we zelfs al over de landsgrenzen heen, want wie wil dromen, moet groot dromen”, vindt hij.

Heroriënteren

Om zich als ambachtelijke bakker te heroriënteren, trok Stephan onlangs met Flanders Investment & Trade mee op prinselijke handelsmissie naar Australië. “De missie die wij voor onszelf hadden vooropgesteld, was dubbel. Enerzijds wilden we te weten komen wat die exportpiste juist inhoudt. Anderzijds wilden we ook nieuwe samenwerkingen opzetten met andere Belgische voedingsbedrijven die mee waren, om aan co-branding te doen. Daarbij willen wij als jong bedrijf ons wagonnetje hangen aan merken die internationaal al sterk staan. Denk maar aan mellowcakes met de peperkoek van Vondelmolen of met de speculaaskoekjes van een andere producent”, legt hij uit.

Overzees

Concrete contracten met buitenlandse warenhuisketens zijn er nog niet, maar de contacten voor de eventuele export worden nu wel volop gelegd. “Naast Australië bestuderen we ook de opportuniteiten in Japan. De markt voor Belgische chocolade is er nog niet verzadigd en die wordt er bovendien naar waarde geschat. Het zijn wel meteen de strengste landen op het vlak van kleurstoffen of bewaarmiddelen. Als we onze producten daar in de winkelrekken krijgen, kan het dus overal”, maakt Stephan zich sterk.

Toch kan het nog een hele poos duren voor er effectief een pallet mellowcakes vanuit Veurne overzees vertrekt. “Voorgangers vertelden mij dat er duizenden mails over en weer gingen, dus mik ik daarvoor pas op eind 2024. Ondertussen blijven we wel continu nieuwe producten ontwikkelen, nemen we dikwijls deel aan beurzen en sturen we massaal proefpakketten op om die door inkopers te laten beoordelen”, klinkt het nog.