Wie heeft meer info over Oostkampse brouwerijen?

Heemkring Oostkamp (HKO) plant een publicatie over de Oostkampse brouwerijen en sprokkelt hiervoor de nodige informatie bijeen. De archieven zijn al doorspit, maar ze lanceren ook nog een oproep naar het brede publiek.

Wist je dat er op het Oostkamps grondgebied rond het begin van de vorige eeuw zeven brouwerijen actief waren? Aan de brug van Steenbrugge was er de eeuwenoude brouwerij De Zwaan die op dat moment in handen was van de familie D’Hoedt-Cauwe. Aan de brug van Moerbrugge gaat het om de brouwerijen van de familie Vande Caveye en brouwerij Eigen Hulp van BSP-volksvertegenwoordiger Camiel Mostaert. In het centrum van Oostkamp vinden we er langs de N50 maar liefst vier terug.

“Langs de huidige Brugsestraat treffen we brouwerij Vanneste, op de site waar zich later houthandel Hoorens heeft gevestigd en brouwerij Help U Zelf van de familie Braet op de site van de huidige Erfgoedmolen De Wieke aan. Langs de Kortrijksestraat gaat het om brouwerij Lootens op de site van het restaurant Fargon en brouwerij D’Hoore achter de site van Mekatec. Omstreeks 1925 startten ook de gebroeders Demeyer een brouwerij langs de Kortrijksestraat op de site tegenover hoorcentrum Laperre”, vertelt Daniël Piceu.

Heb je weet van mensen, ouders of grootouders die ooit aan één van deze brouwerijen verbonden waren als brouwer, biervoerder, café-uitbater…? Beschikt je familie over fotomateriaal dat aan zo’n brouwerij gelinkt is? Heb je nog advertenties, gadgets of andere tastbare dingen? Deel deze informatie dan zeker met auteur Daniël Piceu. Dit kan via daniel.piceu@gmail.com of 0474 86 46 21.

(GST)