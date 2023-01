Wevelgemse ondernemer tankt vers geld voor nieuw zorgplatform Routeez

Punfyre, een jong software ontwikkelingsbedrijf uit Wevelgem, lanceerde op 12 januari een crowdlending-campagne in samenwerking met WinWinner met als doel het zorgplanningsplatform Routeez op te schalen, waarmee zelfstandige verpleegkundigen hun dag kunnen plannen. Het idee ontsproot aan de hersenpan van Levi Van Zele. In totaal wilde Van Zele 50.000 euro ophalen, maar hij tankte intussen al 61.000 euro. Het doel ligt nu op 100.000 euro.

De planning van mobiele zorgactiviteiten zoals het vervoer van patiënten, thuisverpleging en gezinszorg is buitengewoon ingewikkeld. Denk maar aan het plannen van de reistijd, afstand, het aantal uren per patiënt… En daar wil Levi Van Zele met Routeez te hulp springen. “Zorgplanning is een tijdrovend en meestal moeizaam proces, dat resulteert in hoge kosten voor zorgorganisaties. Een ontoereikende planning leidt tot tijdverlies en verloren zorg, met als gevolg ontevreden medewerkers en patiënten. Met Routeez combineren wij als softwareplatform zorgparameters, routeplanning en kunstmatige intelligentie om zo tot doeltreffende zorgplanning te komen”, zegt Levi Van Zele, oprichter en CEO Punfyre/Routeez.

Artificiële intelligentie

Routeez moet alle verschillende parameters bundelen en zorgverleners ontzorgen bij het maken van hun planning. Daarbij rekent het ook op de hulp van artificiële intelligentie. “Gebruikers beheren de gegevens die de bouwstenen vormen voor het verlenen van zorg. Bijvoorbeeld wanneer welke zorgverleners beschikbaar zijn, welke voertuigen ter beschikking staan, welke zorg patiënten nodig hebben en wat hun voorkeuren zijn. Hiermee stellen wij, met behulp van artificiële intelligentie, doeltreffende zorgplanningen op die zich dynamisch aanpassen aan actuele situaties en noden tijdens de zorgroutes. Zo worden bijvoorbeeld bij files, oponthoud door motorpech en annuleringen de routes herberekend tot een efficiëntere oplossing”, zegt Levi.

Om de torenhoge ambities van Routeez waar te maken lanceerde het een crowlending-campagne. Daarmee mikte het op 50.000 euro, maar die kaap is intussen vlotjes gerond. De teller staat nu al op 61.000 euro, dus werden de ambities bijgeschaafd naar 100.000 euro. De crowlending-campagne wordt in goede banen geleid door WinWinner. In maart moet Routeez operationeel zijn.