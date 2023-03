Wevelgem weigert vergunning voor McDonald’s

Voorlopig geen Big Mac in Wevelgem. Het gemeentebestuur besliste woensdagavond om de vergunning te weigeren voor de bouw van een filiaal in de Kortrijkstraat. Er waren 51 bezwaarschriften. Vooral de mobiliteit blijkt een vraagteken.

Een metershoge geel blinkende M in de Kortrijkstraat? Big Macs, McFlurry’s en Happy Meals in Wevelgem? Voorlopig blijft het bij plannen. Het gemeentebestuur van Wevelgem besliste woensdagavond om geen vergunning te verlenen aan McDonald’s voor de bouw van een nieuw fastfoodrestaurant.

Bedoeling was om op het braakliggend terrein op de hoek met de Moraviëstraat een pand te bouwen met drive-in en plaats voor 74 bezoekers. De tent zou werk bieden voor 40 mensen. De aanvraag deed enkele vraagtekens oproepen, aangezien tot 2001 er iets verderop langs de N8 lange tijd een McDonald’s was.

De reden? Te veel concurrentie, te weinig bezoekers. Maar twintig jaar later zouden de kaarten dus anders liggen. “We identificeren nieuwe locaties op basis van bestaande commerciële activiteiten, naburige bedrijven of specifieke verkeersroutes”, klonk het bij woordvoerster Louise Castelein.

Die specifieke verkeersroute blijkt nu een van de redenen te zijn waarom het schepencollege de vergunning weigert. De gemeente kreeg 51 bezwaarschriften tegen de plannen. Daarbij twee petities met samen ruim 300 handtekeningen en een collectief bezwaarschrift. “De komst van McDonald’s zou heel wat verkeer genereren dat op en af de N8 gaat”, vertelt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Het restaurant zou ook de leefbaarheid niet ten goede komen.”

Colruyt

McDonald’s kan nu een nieuwe aangepaste aanvraag indienen of in beroep gaan tegen de beslissing van het gemeentebestuur. Dan is het aan de provincie om te beslissen of het hamburgerrestaurant er zou kunnen komen.

Wel opvallend: het is het tweede grote dossier langs de N8 dat wordt afgeketst door het schepencollege. Eind november vorig jaar werd duidelijk dat Colruyt geen nieuwe winkel mocht bouwen langs de Kortrijkstraat.

Ook toen was mobiliteit de bepalende factor. Als grote speler een gebouw neerpoten langs de N8? Het lijkt onmogelijk. “Het is niet per definitie onmogelijk, maar een zaak die zoveel verkeer genereert moet al met iets verrassends komen om ons te overtuigen. Je ziet ook aan de publieke reactie dat er door de verkeersdrukte die er nu al heerst weinig draagvlak is voor zulke projecten. Dat Lidl wel een grotere winkel mag bouwen? De winkel is er nu al én zal bovendien een op- en afrit op de N8 wegnemen. Dat komt het verkeer wel ten goede.”