Westhoek krijgt 4 miljoen euro voor 5G-uitrol van minister De Sutter

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) opent dinsdag een expertisecentrum voor snel internet. Naar aanleiding daarvan heeft ze bekendgemaakt dat een aantal projecten Europees geld krijgen. Zo gaat 4 miljoen euro naar de Westhoek voor de uitrol van 5G.

Het zogenaamde “Broadband Competence Office” bij de Federale Overheidsdienst Economie zal zich toespitsen op vragen van burgers, bedrijven of overheden over 5G en glasvezel. De federale regering trok er een kleine 4 miljoen euro voor uit in het kader van het nationale breedbandplan om witte zones – plaatsen zonder snel internet – weg te werken.

“Ik krijg nu mails van mensen die bezorgd zijn over een voetpad dat opengebroken wordt voor de aanleg van glasvezel, of van bedrijven die met de handen in het haar zitten door de administratieve mallemolen waarmee ze worden geconfronteerd als ze zelf fiber willen leggen”, legt De Sutter uit. “Het centrum beantwoordt die vragen allemaal. Er werken juridische, technische en financiële specialisten.”

De Sutter kondigde aan dat de Europese Unie een aantal Belgische projecten zal subsidiëren met samengeteld ongeveer 8 miljoen euro. De helft van het bedrag gaat naar het 5G-project ‘Flanders Smart Fields’ dat volgens de minister “de Westhoek nieuw leven in kan blazen”.

Verbinding

“Met Flanders Smart Fields zullen ziekenhuizen in de uithoek van de Westhoek met elkaar verbonden zijn”, legt De Sutter uit. “Het project maakt gebruik van drones die via 5G vliegen om laboratoriumstalen te vervoeren.” Het Iepse Jan Yperman Ziekenhuis is betrokken in het project.

De Westhoek heeft een slechte dekking van 3G en 4G, weet de minister. “Om de sociaaleconomische bedrijvigheid nieuw leven in te blazen, wil de Westhoek een ??van de eerste slimme en verbonden plattelandsgebieden worden.”

Verder is er nog geld uit het Digitale EU-fonds voor onder meer een project om 5G uit te rollen in het Waals-Brabantse Waver (3 miljoen euro) en een Belgisch-Nederlandse studie naar de digitalisering van de Westerschelde (300.000 euro). Bij dat laatste project zijn havens betrokken, net als de telecomoperatoren Orange België en KPN. In een tweede fase zullen zij wellicht opnieuw Europese subsidies vragen.