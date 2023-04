West-Vlaanderen is in vijf jaar tijd 20 supermarkten rijker

West-Vlaanderen telt in totaal 448 (buurt)supermarkten, dat zijn er 20 meer dan vijf jaar geleden. Een stijging van 5 procent, dat loopt gelijk met de trends in de andere Vlaamse provincies, op Vlaams-Brabant na. De toename kan volgens adviesbureau CityD-WES vooral toegeschreven worden aan de groei van de Nederlandse spelers zoals Albert Heijn en Jumbo.

CityD-WES maakte op basis van de statistieken van Locatus een analyse over het supermarktenlandschap in Vlaanderen. Vooral in Limburg lijkt de verzadiging nabij te zijn, in onze provincie valt het met een stijging van 5 procent al bij al nog mee. Wel worden onze supermarkten steeds groter. Onze 448 supermarkten zijn goed voor een winkeloppervlakte van 410.000 vierkante meter. Dat is maar liefst 9 procent winkeloppervlakte meer dan in 2018.

Onder de 20 nieuwe supermarkten zien we inderdaad een groot aandeel Nederlandse winkels terug: vijf Jumbo’s en vijf Albert Heijns. Daarnaast kwamen er ook nog eens zes Proxy Delhaizes bij, veelal van zelfstandige uitbaters. Ongeveer een derde van alle aanwezige supermarkten in onze provincie zijn groter dan 400 m².