West-Vlaamse werknemer zat vorig jaar gemiddeld 7 dagen thuis door ziekte

Het kort ziekteverzuim bereikt ongeziene recordniveaus in West-Vlaanderen. In 2022 ging 2,7 procent van alle werkdagen verloren, dat is een kwart meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta. Het gaat over een werkelijke data van 35.000 werknemers bij meer dan 3.500 privébedrijven uit West-Vlaanderen.

Piek

“De maand december, met een combinatie van corona, griep en RSV, heeft er mee voor gezorgd dat 2022 een recordjaar voor ziekteverzuim werd. Een duurzaam beleid rond ziekteverzuim wordt voor de Belgische bedrijven meer dan ooit noodzakelijk”, aldus Acerta. In 2,7 procent van alle werkdagen werd er dus niet gepresteerd in West-Vlaamse ondernemingen door zieke werknemers, dat is het hoogste percentage van de afgelopen vier jaar. We doen het wel net iets beter dan het Vlaams gemiddelde van 2,8 procent verloren werkdagen.

“Vooral de combinatie van corona, RVS en griep is de boosdoener geweest”

Concreet is zaten West-Vlaamse werknemers vorig jaar gemiddeld zeven dagen ziek thuis. Dat is bijna anderhalve dag meer dan in 2019 en 2021 en zelfs bijna 2 dagen meer dan in coronajaar 2020. Enkel kort ziekteverzuim (afwezigheden van minder dan een maand, red.) wordt mee in rekening genomen.

Ook het percentage van de werkende bevolking dat vorig jaar minstens 1 dag per maand ziek thuis zat, is ongezien hoog: maar liefst 1 op de 7 werknemers. Ter vergelijking: in 2021 was dat nog 1 op de 8 en in 2019 nog 1 op de 10.

Thijs Deklerck, kantoordirecteur van Acerta Roeselare: “Sinds corona blijven mensen ook sneller thuis van het werk als ze zich minder goed voelen. Thuiswerk kan ervoor zorgen dat mensen met lichte symptomen toch aan de slag blijven, maar we zien dat dat thuiswerken het laatste jaar wat teruggevallen is. Het is ook een feit dat we in 2022 de ene crisis na de andere hebben beleefd. Stressvolle tijden en hoge werkdruk wegen op het mentale welzijn van werknemers en ook dat zal zijn effect hebben op de ziektecijfers. Deze hoge ziektecijfers vragen alle aandacht van het Belgische bedrijfsleven.”

Structureel probleem

Sinds 28 november 2022 is het niet meer verplicht om een ziektebriefje in te dienen voor de eerste dag afwezigheid wegens ziekte of ongeval. Werknemers kunnen maximum drie keer per kalenderjaar één dag zonder ziektebriefje thuisblijven. Als de werknemer al drie keer beroep heeft gedaan op deze mogelijkheid, dan kan de werkgever vragen om bij de volgende korte afwezigheid langs te gaan bij de huisarts en desgevallend de afwezigheid op het werk staven met een briefje. “De impact van deze maatregel op de werkvloer is voorlopig nog niet te zien in de cijfers”,