West-Vlaamse tapijtenmaker Belysse ziet tekenen van vraagvermindering in Europa

De West-Vlaamse tapijtenmaker Belysse, het vroegere Balta, begon in het derde kwartaal in Europa “tekenen van vraagvermindering” te zien die de residentiële activiteiten aantasten. In de VS loopt het wel nog goed, zegt het bedrijf.

Balta is na de verkoop van verschillende divisies en zijn merknaam aan het Britse Victoria omgedoopt tot Belysse. Het eerste kwartaalrapport onder de nieuwe bedrijfsnaam laat een verdeeld beeld zien: in Europa loopt het moeilijker dan in de VS. Belysse boekte in het derde kwartaal een ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 10,9 miljoen euro, een toename met 2,6 procent tegenover een jaar eerder. Daarvan was 10,1 miljoen euro op rekening van de Amerikaanse activiteiten.

Snelle kostenstijgingen

“In Europa worden we geconfronteerd met ongekende en aanhoudende snelle kostenstijgingen die voortdurende commerciële acties vereisen”, zegt CEO Cyrille Ragoucy. In de Verenigde Staten, goed voor meer dan de helft van de activiteiten, gaat het dan weer goed op vlak van verkoop en orderboek. Daar kreeg Belysse de kosten al doorgerekend aan de klanten, wat in Europa niet het geval was.