West-Vlaamse ondernemer Pascal Vanhalst lanceert overnamebod op Resilux

De West-Vlaamse ondernemer Pascal Vanhalst heeft een overnamebod gelanceerd op de Wetterse petflessenfabrikant Resilux. Dat maakte het beursgenoteerde bedrijf woensdag bekend.

Dat het bod er zat aan te komen, was bekend. Het gaat om een verplicht openbaar bod nadat Vanhalst via zijn investeringsmaatschappij Quva in november al een belang van 57,51 procent had overgenomen van oprichtersfamilie De Cuyper. Verhalst betaalde 235 euro per aandeel, en biedt nu hetzelfde bedrag voor de resterende aandelen. Het bod waardeert Resilux op in totaal 475,8 miljoen euro. De biedprijs bedraagt evenveel als de huidige koers van Resilux, die wegens het nakende overnamebod de laatste tijd relatief stabiel was. In vergelijking met de slotkoers van 25 november, daags voor de aankondiging van de deal, ligt de biedprijs bijna 40 procent hoger. Aandeelhouders van Resilux krijgen in eerste instantie tot 5 mei om er op in te tekenen.

Nieuwe dochtervennootschap

De familie De Cuyper blijft overigens aan boord bij Resilux. De overname door Quva verloopt via de nieuwe dochtervennootschap Quvadec, waarin Resilux co-ceo’s Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper een deel van de opbrengsten van de overname hebben geherinvesteerd in ruil voor 15 procent van de aandelen. Resilux boekte in 2021 een omzet van 431,2 miljoen euro. Het bedrijf telde op 31 december 2020 957 werknemers in negen landen.