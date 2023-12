West-Vlaamse food start-up The Nutty Farmer brengt fairtrade choco cashews op de markt

The Nutty Farmer is een start-up die 100% fairtrade cashewnoten van boerencoöperaties uit Burkina Faso verwerkt tot (h)eerlijke producten met een mooi verhaal. Dit keer worden fairtrade cashewnoten gecombineerd met fairtrade chocolade: éérlijke choco cashews.

The Nutty Farmer?

Sinds 2021 probeert The Nutty Farmer de problemen in de cashewsector te belichten. “De problemen zijn gelijkaardig als in de cacao industrie: kinderarbeid, onveilige werkomstandigheden voor de vrouwen in de fabrieken, extreme armoede waardoor kinderen veelal niet naar school kunnen, enzovoort”, vertelt zaakvoerder Fréderic Bostyn (33). “Ik probeer samen met de Belgische en Afrikaanse Fairtrade federatie de boeren in Burkina Faso te steunen door rechtstreeks bij hen te kopen onder de fairtrade standaarden (garantie op een minimumloon en daarbovenop een fairtrade premie).”

Maar The Nutty Farmer gaat nog verder dan Fairtrade. “Met onze ‘The Nutty Farmer projects’ geven we een deel van onze opbrengsten terug aan de lokale boerengemeenschap in Burkina Faso. Momenteel zijn we er een watertoren aan het bouwen.”

Nieuwste innovatie

Na de succesvolle lancering in september van de cashew crunch topping, brengt The Nutty Farmer een nieuwe innovatie op de markt: traag geroosterde cashewnoten gedipt in een fijn laagje Belgische fairtrade chocolade. “We noemen het ‘éérlijke choco cashews’. Terwijl de meeste merken maar 20 procent noot bevatten en de rest vooral suiker en chocolade, doen wij het omgekeerd. Ik werk met minstens 60 procent cashewnoot en dippen die in een fijn laagje Belgische chocolade. Dit zorgt er onder andere voor dat we gemiddeld 50 procent lager zitten in suiker en dat je écht de noot smaakt!”