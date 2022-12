West-Vlaamse bedrijven grijpen naast titel Onderneming van het Jaar

Aliaxis is dinsdag verkozen tot Onderneming van het Jaar 2022. Het bedrijf uit Brussel dat plastic buizen maakt, volgt de Aertssen Group op, die vorig jaar bekroond werd. De prijs werd dinsdag uitgereikt aan CEO Eric Olsen door vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Aliaxis haalde het van drie West-Vlaamse bedrijven: aardappelverwerker Agristo uit Wielsbeke, recyclagebedrijf Galloo uit Menen en textielmachinebouwer Vandewiele uit Kortrijk.

Aliaxis is een wereldleider in zijn sector met 15.000 medewerkers in meer dan veertig landen. Vorig jaar realiseerde het een omzet van 3,7 miljard euro.

De wedstrijd van Onderneming van het Jaar wordt sinds 1995 georganiseerd door EY in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis. Een professionele jury, met vertegenwoordigers uit de bedrijfs- en academische wereld, bepaalt de winnaar.

Juryvoorzitster Michele Sioen verwees naar het buitengewoon belang dat Aliaxis hecht aan een langetermijnvisie, een gedegen strategie en een gedisciplineerd financieel beleid. “De winstgevendheid wordt uitstekend beheerd zelfs in een volatiele omgeving, wat de veerkracht en robuustheid van het bedrijfsmodel aantoont, alsook het vermogen en de flexibiliteit om zich aan te passen aan steeds veranderende en zeer uitdagende marktomstandigheden”, klonk het. Daarnaast verwees ze ook naar de bijdrage van Aliaxis aan de duurzaamheidsagenda “door zich te focussen op de recyclinguitdaging en de transitie naar hernieuwbare elektriciteit”.