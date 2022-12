West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer krijgt ‘eigen’ Bavik Pils

Ter ere van Maaike Cafmeyers nieuwe titel als West-Vlaams Ambassadeur stak Brouwerij De Brabandere uit Harelbeke hun prijswinnende bier in een nieuw jasje. Vanaf nu staat ze met foto en aangepast etiket vereeuwigd op haar ‘eigen’ bierflesjes: de Bavik Super Maaike.

Het gaat voor alle duidelijkheid over een heel beperkte oplage: enkel Maaike zelf is in het bezit van de enige bak Bavik Super Maaike. Het idee om de West-Vlaams Ambassadeur zo te eren ontstond vorig jaar al, toen deed Brouwerij De Brabandere hetzelfde voor Dominique Persoone. (lees verder onder de Facebookpost)

“Wij zijn partner van die verkiezing, maar we willen meer doen dan enkel ons logo op een affiche laten zetten”, aldus zaakvoerder Stijn Vermoere. “Net als de Ambassadeur zijn wij als familiebedrijf heel trots op onze West-Vlaamse roots. Ook al groeien we in andere provincies en in het buitenland, we blijven een brouwerij uit Bavikhove en dat willen we ook zo uitdragen. Net als Dominique doet Maaike dat ook, al heel haar carrière lang. Hoe zij haar passie uit en daarmee verbondenheid creëert onder alle West-Vlamingen, dat is toch prachtig? Wij willen dat omarmen, met de Bavik Super Maaike willen we haar de erkenning geven die ze verdient.”

Drie jaar geleden had de brouwerij al eens contact met Maaike voor een eventuele samenwerking, toen liet ze al weten dat ze thuis in Torhout altijd Bavik in de koelkast staan heeft. “Dat maakt het extra leuk natuurlijk, ze apprecieert lokaal en authentiek vakmanschap”, glimlacht Stijn. “Toen we haar de bak presenteerden was ze logischerwijs heel enthousiast. Wij hebben heel veel appreciatie voor alles wat ze doet, op professioneel vlak maar ook daarbuiten, het is fijn dat zij ons token van respect even hartelijk heeft ontvangen.”