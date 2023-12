Werknemers Mc Three Carpets reageren op stopzetting: “Wat een triest kerstcadeau”

McThree Carpets & Yarns, het tapijtenbedrijf gevestigd langs de E17 in Waregem, heeft aangekondigd dat het ermee ophoudt. 278 jobs dreigen verloren te gaan en het sociaal overleg is ondertussen opgestart. De arbeiders reageren ontgoocheld: “Wat een triest kerstcadeau!”

Sofiane Zekraoui, Lamir Cheurri, Mahieddine Zekraoui en Enzo Hus carpoolen vanuit Frankrijk naar Waregem voor de avondshift. Lamir opent: “We kwamen gisteren toe op het bedrijf om zoals gewoonlijk te werken. Het was een grote verrassing toen we te horen kregen dat ons kerstcadeau dit jaar een volledige stopzetting van het bedrijf is. Niemand wist hiervan. Te weten dat de mensen hier ook een privéleven hebben… Er zijn collega’s die net leningen aangingen voor auto’s of huizen.”

Sofiane Zekraoui, Mahieddine Zekraoui en Enzo Hus © Rémi Bruggeman

“We bevinden ons nu wel echt in een precaire situatie en weten niet wat de toekomst brengt.” De arbeiders zeggen nog dat ze niet weten wanneer ze zullen moeten stoppen. Er zijn een paar vergaderdata ingepland en vakbondsafgevaardigde Yrida Decroubele van ABVV meldde gisteren dat ze nog voor de kerstvakantie meer info hopen te hebben over de toekomst van Mc Three Carpets.

Gemotiveerd

De arbeiders geven alleszins aan volop te gaan voor een nieuwe job: “We zijn gemotiveerd! Er is niet enkel Mc Three (Carpets & Yarns, red.), hé. We zijn jong en als er werk is, dan zullen we er vinden. We wonen alle vier in Frankrijk en werken graag in België. We zijn het niet anders gewend. We zouden graag opnieuw in de regio werken. Je bent hier beter betaald en je hebt meer premies.”

Emilio De Souza Moreirra (61) is ook arbeider bij het bedrijf. Hij werkte voordien bij Balta in Avelgem, dat in dezelfde sector actief is. “Voordien was er hier al veel tijdelijke werkloosheid (dat gebeurt de laatste tijd wel vakeer in de textiel- en vloerbekledingssector, red.). Een jaar geleden kwam ik hier terecht, nadat Balta in Avelgem stopte. Nu is het weer van dat! Ik ben gemotiveerd om nieuw werk te vinden. Ik heb het de vorige keer ook moeten doen.”

Emilio De Souza Moreirra © Rémi Bruggeman

“Ik zou graag in dezelfde sector blijven, ook al gaat het niet goed. Ik ben 61 jaar oud en zit al 25 jaar in de sector. Ik ga nu niet meer veranderen. Ik werk al heel lang in België en zou nu graag ook hier blijven werken”, besluit De Souza Morreira. PVDA West-Vlaanderen kwam overigens ook hun oor te luister leggen bij enkele mensen van het bedrijf.