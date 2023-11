Werknemer Gwen van Aquafin prijkt op achterkant bussen De Lijn

Op zoek naar nieuwe medewerkers voert Aquafin een opvallende campagne op de autobussen van De Lijn. Achteraan is er een heel grote advertentie te zien met een foto van werknemer Gwen Temperman uit Geluwe. Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën.

De campagne loopt waar er bij Aquafin openstaande vacatures zijn. Dat is momenteel de regio Waregem, Aalter en Tielt. Harelbeke komt er misschien ook nog bij. “Ik maak regelmatig filmpjes voor Aquafin waarvoor ik ondertussen al tien jaar werk”, zegt Gwen (40). “Ik ga ook als gastdocent naar hogescholen om cases te maken met studenten. Dat zijn businesscases van wat en hoe een proces zoals waterzuivering in Aquafin aan te pakken of te verbeteren.”

Gwen Temperman is muzikant en een gewezen voetballer van onder meer Eendracht Wervik Toekomst Menen, WS Lauwe en RC Lauwe. O’Parleur is de band rond Gwen Temperman. Hij groeide op in de Tramstraat in Wervik. O Parleur bestaat uit Tars Valcke, Gwen Temperman, Steve Weemaels. bassist, pianist en componist Joachim Quartier. Ze traden eind oktober op tijdens het uitverkocht ‘Stadsharmonie speelt het hard’ in de stadszaal Oosthove in Wervik.