Werken voor nieuwe Jumbo gestart, ook al loopt er nog een procedure

Langs de Meensesteenweg in Roeselare zijn vorige week de werken gestart aan de bouw van een nieuwe Jumbo-winkel. Opmerkelijk, want momenteel loopt er nog een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Enkele handelaars uit omliggende gemeenten kunnen zich niet vinden met de komst van de winkel.

De Nederlandse supermarktketen Jumbo hoopt al jarenlang in Roeselare een nieuwe winkel te openen. Jumbo was aanvankelijk geïnteresseerd in de leegstaande site van Crea Printing Industries langs de Diksmuidsesteenweg. De buurt verzette zich daar tegen, het stadsbestuur keurde de omgevingsvergunning niet goed. Jumbo gaf echter niet op en vond een nieuwe locatie naast de Euro Shop in de Meensesteenweg. “In maart kreeg Jumbo van ons een vergunning. Daar werden heel wat voorwaarden aan gekoppeld omtrent bijvoorbeeld mobiliteit”, aldus schepen van omgevingsvergunningen Nathalie Muylle (CD&V).

Handelaars uit omliggende gemeente zien Jumbo liever niet komen

En toch is het nog niet zeker of Jumbo de nieuwe winkel in Roeselare zal kunnen openen. Verschillende handelaars uit omliggende gemeenten kunnen zich niet vinden met de komst van Jumbo naar de Meensesteenweg. Zij tekenden beroep aan, maar ook de provincie gaf Jumbo groen licht. “Maar ondertussen zijn de bezwaarhebbenden naar de Raad van Vergunningsbetwistingen getrokken. Een dergelijke procedure kan een jaar tot anderhalf jaar duren”, aldus de schepen. Groot was de verwondering bij de stad toen Jumbo vorige week toch de werken op de site opstartte. “Meestal wacht men in zo’n geval de procedure af. Jumbo heeft een uitvoerbare vergunning en mag dus wel al bouwen, al nemen ze nu wel een risico.”

Ook Colruyt lonkt naar Meensesteenweg

Ondertussen liet ook Colruyt haar oog vallen op de omgeving van Beitem en De Zilverberg. De supermarkt heeft inmiddels al winkels in de Diksmuidsesteenweg en Rumbeeksesteenweg in Roeselare en hoopt nog een derde winkel te openen in de stad. Colruyt liet haar oog vallen op de site waar vroeger autohandelszaak Lefevre Gebroeders gevestigd was. “Het klopt inderdaad dat er interesse is van Colruyt in die site”, bevestigt Muylle. Het openbaar onderzoek hiervoor zou binnenkort opgestart worden.