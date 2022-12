Werken en gasexplosie krijgen handelaars Christinastraat niet klein, al is niet iedereen tevreden met gang van zaken

Shane Huyghebaert (Joyride Street): “Net niet lang genoeg gesloten voor een premie”

“Het was een hels jaar met een kelderende omzet. Voor mijn winkel stond wekenlang een container. Er waren grote putten en ik kon de winkel nauwelijks in. Gedurende 19 dagen heb ik geen enkele klant gezien. En om recht te hebben op een compensatie of premie was dat net drie dagen te weinig”, klaagt Shane Huyghebaert, al tien jaar uitbater van een skate- en kledingshop.

“De belastingen kwijtschelden is goed. Alles wat de kosten helpt drukken is welgekomen. Maar het is nu ook geen groot gebaar. Het voorstel voor herlokalisatie komt te laat. Daar hadden ze een jaar geleden mee moeten afkomen. Ik ben wel naar de workshop en sessie geweest, maar de eerste les was pas op 19 december en het was te nemen of te laten. De extra promotie die ze zullen voeren, is positief en zal wel helpen. Voor de rest kijk ik toch met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Vooral het najaar was een ramp met de slechtste periode uit de voorbije tien jaar. En ik stel me ook vragen over het publiek. Tot vijf dagen na de ontploffing was het in onze straat zeer druk met ramptoeristen. Precies of er een evenement plaatsvond in de straat.”