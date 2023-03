Wereldprimeur voor Oostkamps bedrijf Citymesh: 70 safetydrones ingezet voor noodgevallen

Telecombedrijf Citymesh uit Oostkamp pakt uit met SENSE, een netwerk van maar liefst 70 safetydrones die over heel Vlaanderen worden uitgedeeld. Elke hulpverleningszone krijgt er twee, de bedoeling is dat ze kunnen ingezet worden om heel snel kritieke informatie te verzamelen over een brand, ongeval of ander incident.

Cruciale informatie verzamelen

“Zo’n drone grid bestaat nog nergens ter wereld. We geloven er echt in dat dit netwerk levens kan redden”, verklaart general manager Hans Similon.

“Elk jaar komen er meer dan twee miljoen dringende oproepen binnen bij onze noodcentrales. In een sneltempo moet beslist worden welke actie politie of brandweer kan ondernemen. Een cruciale beslissing die het slagen en de snelheid van de interventie bepaalt. Deze drones zullen ingezet worden om na een oproep meteen ter plaatse te gaan om levensbelangrijke informatie over het incident te verzamelen en zo hulpdiensten te ondersteunen in het maken van die beslissing. Zo zijn ze veel beter voorbereid op wat hen te wachten staat.”

“De drones zullen hulpverleningszones ondersteunen om efficiënt en geïnformeerd actie te ondernemen”

Vanuit verschillende Remote Operations Centers zijn piloten 24/7 beschikbaar om de vluchten uit te voeren en in te grijpen zodat de hulpdiensten de juiste beelden op het juiste moment krijgen.

De CEO van Citymesh, Mitch De Geest, is zelf ook al meer dan 20 jaar brandweerman en weet als geen ander hoe de werking van onze nooddiensten in elkaar zitten. Er werd in 2018 reeds een proefproject in hulpverleningszone Fluvia in Kortrijk, Brussels Airport Company en Port of Antwerp-Bruges succesvol afgerond. Nu, vier jaar later, is Citymesh klaar om het project over heel Vlaanderen uit te rollen.